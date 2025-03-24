Євробачення-2025: з ким Україні доводиться бодатися за місце в десятці найкращих

Гурту Ziferblat вдалося закріпитися серед лідерів, але конкуренти також тримаються стійко.

https://glavred.net/starnews/evrovidenie-2025-s-kem-ukraine-prihoditsya-bodatsya-za-mesto-v-desyatke-luchshih-10650062.html Посилання скопійоване

Євробачення-2025 - хто лідирує в рейтингах букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Коротко:

Євробачення-2025 стартує 13 травня в Базелі

За півтора місяця до змагання Україні вдалося посісти місце в топ-10

Швейцарський Базель приймає конкурс Євробачення 2025 року. 37 країн-учасниць уже представили своїх конкурсантів і пісні, і єврофани всього світу з нетерпінням очікують на одну з головних музичних подій конкурсу.

І хоч до змагання залишилося трохи більше ніж півтора місяця, у Мережі вже з'являються прогнози - хто ж стане переможцем Євробачення-2025. Безумовним лідером уже кілька місяців вважають Швецію, а її головними конкурентами - Австрію та Францію.

відео дня

Конкурсанти з України, гурт Ziferblat, зуміли пробитися в десятку лідерів - вони на десятому місці. З минулого тижня колектив опустився на одну позицію в рейтингу.

Євробачення-2025 - хто лідирує в рейтингах букмекерів / eurovisionworld.com

Головними суперниками України вже другий тиждень є Бельгія та Албанія. Бельгія за всю історію участі в Євробаченні лише раз посідала перше місце - у 1986 році. Найкращий результат Албанії наразі - 5 місце у 2012 році.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення до Базеля в травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

Читайте також:

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред