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Фіналіста Національного відбору на Євробачення-2025 мобілізували

Анна Підгорна
27 березня 2025, 18:20
59
Музикант із гурту ДК Енергетик вирушить захищати нашу країну від окупанта.
ДК Енергетик
Учасника ДК Енергетик мобілізували - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/dk_energetyk

Коротко:

  • Фіналісти Нацвідбору-2025, гурт ДК Енергетик, повідомили про перенесення концерту
  • Одного з музикантів мобілізували за кілька днів до виступу

Український постпанк-гурт ДК Енергетик, який пройшов до фіналу Національного відбору на Євробачення-2025, звернувся до шанувальників із важливим оголошенням. У соціальних мережах артисти повідомили про перенесення концерту, який мав відбутися наприкінці березня у Львові, на кінець червня.

Причина перенесення полягає в тому, що одного з музикантів колективу мобілізували: "Шановне панство, мене мобілізували, відповідно львівський канц переноситься на 20 червня, там чуваки мають все повідомити що і як. Всі квитки дійсні! Так й таке, час від час буду виходити на звʼязок. Щасти".

Поки ДК Енергетик не уточнює, хто саме з трьох учасників гурту був мобілізований. В особистих блогах музикантів також немає конкретики з цього питання.

ДК Енергетик
Учасника ДК Енергетик мобілізували - деталі / instagram.com/dk_energetyk

Нагадаємо, постпанк гурт ДК Енергетик увійшов до десятки фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Після виступу у фіналі колектив жорстко розкритикував один із трьох зіркових суддів - фронтмен гурту Без Обмежень Сергій Танчинець. Він натякнув, що гурт ДК Енергетик не підходить за форматом конкурсу і просто зайняв чуже місце в лонглисті. За колектив заступився інший суддя - співачка Джамала. Вона вступила в суперечку з Танчинцем, і похвалила музикантів.

Фіналісти Нацвідбору-2025
ДК Енергетик були фіналістами Нацвідбору на Євробачення-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision

Дивіться відео виступу гурту ДК Енергетик на Національному відборі на Євробачення-2025:

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