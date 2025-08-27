На Анну Трінчер напали під час концерту: "Це треш"

Відео лякаючого моменту з Трінчер потрапило в Мережу.

Анна Трінчер новини - на співачку напали в Тернополі / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Читайте більше:

Що сталося з Анною Трінчер

Як співачка відреагувала на інцидент

Українська співачка Анна Трінчер ледь не стала жертвою зухвалості фанатів. Про це зірка розповіла у своєму блозі в Instagram.

Під час концерту Трінчер у Тернополі на сцену до неї вискочила група чоловіків. Вони помчали просто на артистку. Тривожний момент потрапив на відео.

У блозі Анна зізналася, що була дуже налякана цим інцидентом. "Це треш. На мене хотіли напасти на концерті. Я дуже злякалася, якщо чесно... Що в голові у цих людей? Вони нічого не встигли зробити (я не знаю навіть, що хотіли), але ситуація ось така. Я не одразу зрозуміла, що відбувається, і до мене дійшло тільки після концерту, коли я побачила ці відео", - пише Трінчер.

Анна Трінчер новини - на співачку напали в Тернополі / instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер новини - на співачку напали в Тернополі / instagram.com/annatrincher_official

Дивіться відео, як невідомі намагалися напасти на Анну Трінчер:

Читайте також:

Про персону: Анна Трінчер Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє Вікіпедія.

