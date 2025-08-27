На Анну Трінчер напали під час концерту: "Це треш"

Читайте більше:
- Що сталося з Анною Трінчер
- Як співачка відреагувала на інцидент
Українська співачка Анна Трінчер ледь не стала жертвою зухвалості фанатів. Про це зірка розповіла у своєму блозі в Instagram.
Під час концерту Трінчер у Тернополі на сцену до неї вискочила група чоловіків. Вони помчали просто на артистку. Тривожний момент потрапив на відео.
У блозі Анна зізналася, що була дуже налякана цим інцидентом. "Це треш. На мене хотіли напасти на концерті. Я дуже злякалася, якщо чесно... Що в голові у цих людей? Вони нічого не встигли зробити (я не знаю навіть, що хотіли), але ситуація ось така. Я не одразу зрозуміла, що відбувається, і до мене дійшло тільки після концерту, коли я побачила ці відео", - пише Трінчер.
Дивіться відео, як невідомі намагалися напасти на Анну Трінчер:
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що у популярної української співачки Lida Lee новий роман. Вона показала загадкового чоловіка на тлі чуток про стосунки з Даніелем Салемом.
Також продюсер популярних українських телешоу Володимир Завадюк розкрив, що об'єднує його і бойфренда, окрім кохання і пристрасті. Пара разом уже понад рік.
Читайте також:
- "Дуже боляче": відома акторка розповіла про свій важкий розлад
- Відома українська співачка розлучилася з чоловіком після десяти років шлюбу - деталі
- "Це життя": Олена Мозгова розповіла про розставання з чоловіком
Про персону: Анна Трінчер
Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред