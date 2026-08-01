Я все виправлю: українка з наймасивнішими вилицями вирішила видалити філери

Коротко:
- Що вирішила зробити блогерка
- Як вона зараз виглядає
Українська епатажна блогерка Анастасія Покрищук, яка відома в усьому світі завдяки своїм величезним вилицям, повідомила про рішення позбутися філерів.
Про це вона розповіла в проєкті "Що ДаLee".
За словами блогерки, вона вирішила позбутися філерів.
"Я почала видаляти філери. Я вже хочу робити підтяжки. Вилиці у мене простояли кілька років, і вони мені подобаються й зараз. Я хотіла чіткішого контуру обличчя, але за допомогою філерів це ніяк не виходить. Я вирішила, що розсмокчу все. Я точно знаю, чого хочу. Буде ендоскопічна підтяжка очей, обличчя, платизмопластика", - каже блогерка.
Тим часом ще у 2024 році Покрищук в одному з інтерв’ю говорила, що її все влаштовує і нічого змінювати вона не збирається.
"Чому саме вилиці? Ну, мені подобається. І я ніколи не прислухалася до чиїхось порад щодо своєї зовнішності. І якщо виникає необхідність щось косметично підправити в ній, можу це зробити самостійно, закінчила спеціальні курси. Однак уже давно цього не робила", - говорила тоді вона.
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