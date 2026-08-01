Я все виправлю: українка з наймасивнішими вилицями вирішила видалити філери

Тепер вона проходить інші процедури, які допоможуть їй видалити філер з обличчя.

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Українка з найбільшими вилицями вирішила їх видалити / Колаж Главред, фото Instagram/justqueen88

Коротко:

Що вирішила зробити блогерка

Як вона зараз виглядає

Українська епатажна блогерка Анастасія Покрищук, яка відома в усьому світі завдяки своїм величезним вилицям, повідомила про рішення позбутися філерів.

Про це вона розповіла в проєкті "Що ДаLee".

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За словами блогерки, вона вирішила позбутися філерів.

"Я почала видаляти філери. Я вже хочу робити підтяжки. Вилиці у мене простояли кілька років, і вони мені подобаються й зараз. Я хотіла чіткішого контуру обличчя, але за допомогою філерів це ніяк не виходить. Я вирішила, що розсмокчу все. Я точно знаю, чого хочу. Буде ендоскопічна підтяжка очей, обличчя, платизмопластика", - каже блогерка.

Анастасія Покрищук вирішила позбутися філерів / Фото Instagram/justqueen88

Тим часом ще у 2024 році Покрищук в одному з інтерв’ю говорила, що її все влаштовує і нічого змінювати вона не збирається.

Анастасія Покрищук вирішила позбутися філерів / Фото Instagram/justqueen88

"Чому саме вилиці? Ну, мені подобається. І я ніколи не прислухалася до чиїхось порад щодо своєї зовнішності. І якщо виникає необхідність щось косметично підправити в ній, можу це зробити самостійно, закінчила спеціальні курси. Однак уже давно цього не робила", - говорила тоді вона.

Анастасія Покрищук вирішила позбутися філерів / Фото Instagram/justqueen88

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