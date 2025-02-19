"Не дає повноцінно рухатися": у відомого співака проблеми зі здоров'ям

48-річний Андрій Кіше розповів про життя на знеболювальних.

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У Kishe проблеми зі здоров'ям - співак розкрив подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/kishe_official

Коротко:

Кіше зізнався, що через хворобу йому важко пересуватися

Співак намагається впоратися з цим своїми силами

Український співак Kishe (Андрій Свирський) активно займається спортом і плаванням. Він робить це не тільки для підтримання підтягнутої фігури - це частина його реабілітації в боротьбі зі складною недугою.

Про це Кіше розповів в інтерв'ю для ЖВЛ Представляє. Нещодавно загострилися його проблеми зі спиною, які мучать артиста з 2003 року. Нині він не може вільно пересуватися - лише уколи знеболювальних препаратів дають йому змогу ходити без тростини.

"Це така механічна річ, яка не дає мені повноцінно рухатися, бігати, стрибати. Але я можу бути корисним в інших речах, тому я роблю концерти. По суті, з цією хворобою стикається кожна четверта людина на планеті. Таким чином ми розплачуємося за наше сидіння, водіння, безпорадну та неправильну поставу", - розповів Кіше.

15 років тому співак уже переніс операцію з виправлення своєї недуги, але сьогодні йому потрібна нова. Шість болтів, чотири титанові дуги, як каже сам Свирський. Поки він не має коштів для її проведення, він намагається комплексно підходити до нормалізації свого стану. У цьому-то якраз йому і допомагають спорт та музика.

Дивіться інтерв'ю Kishe для ЖВЛ Представляє:

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Хто такий Kishe? Kishe (справжнє ім'я - Андрій Свирський) - український співак, телеведучий, шоумен, продюсер. Працював ведучим на музичному телеканалі М1. Брав участь у вокальному шоу "Народна зірка" на телеканалі Україна. Також знявся в програмі "Міняю жінку" на телеканалі 1+1. Переможець премії Top Hit Music Awards (у номінації "Відкриття року" - 2020), повідомляє Вікіпедія.

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