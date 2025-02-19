Марив: Катерина Тишкевич розповіла про хворобу чоловіка

Українська актриса відверто поділилася проблемами зі здоров'ям свого чоловіка.

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Катерина Тишкевич розповіла про чоловіка/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Що сталося з чоловіком актриси

Які у нього були симптоми

Українська відома актриса Катерина Тишкевич розповіла, що її чоловік - актор Валентин Томусяк опинився в лікарні.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла сама артистка. За словами актриси, у Валентина Томусяка симптоми хвороби стали проявлятися 18 лютого. У артиста піднімалася висока температура і симптоми були схожі на гостре отруєння. Актор випив ліки і поїхав грати виставу.

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А ось уже в самому театрі виявилося, що з такими ж симптомами опинилися і його колеги.

"Я з учора граю в лікаря, тому що Валик дуже сильно захворів. Він грав виставу з температурою 38. Я поїхала з ним, щоб проконтролювати, тому що були симптоми просто жахливого гострого отруєння. Ми спочатку думали, що на гастролях щось десь з'їв, але багато акторів, які захворіли з такими самими симптомами", - поділилася актриса.

Пізніше виявилося, що чоловікові актриси стало ще гірше, коли він відіграв виставу. "Ми приїхали з вистави, температура 39, мені здається, далі 40, він марить. Я дуже злякалася, якщо чесно. Зараз температура 38. Я давала все, що могла. Колола навіть укол проти нудоти... Якийсь жахливий вірус. На ранок уже страшний грудний кашель", - розповіла актриса.

Катерина Тишкевич розповіла про хворобу чоловіка / Скриншот Instagram/Основна світлина kateryna__tyshkevych kateryna__tyshkevy

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Раніше стало відомо, що Тишкевич стала жертвою шахраїв, які спекулювали на стані її здоров'я. Аферисти відкрили збір коштів "на відновлення" від її імені.

Також, як повідомляв Главред, актриса розповіла, чому вона з чоловіком не заводить дітей. Катерина зізналася, що вирішальним фактором у цьому питанні стала її хвороба і вживання сильнодіючих препаратів.

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Хто така Катерина Тишкевич? Катерина Тишкевич - українська актриса кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.

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