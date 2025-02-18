Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

Осадча змінила гламурні капелюшки на пошук альтернативних способів допомоги дітям, які залишилися без батьківського піклування.

https://glavred.net/starnews/katya-osadchaya-vpervye-priznalas-pochemu-otlozhila-ideyu-s-usynovleniem-10640519.html Посилання скопійоване

Катя Осадча розповіла, чому вона з чоловіком відклала усиновлення / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Коротко:

Осадча та Горбунов планували усиновити дитину

Пара відмовилася від цієї ідеї на користь громадської діяльності

Українська ведуча, модель і громадська діячка Катя Осадча - мама трьох дітей. На початку повномасштабної війни вона разом із чоловіком, шоуменом і продюсером Юрієм Горбуновим, розповідала про бажання подарувати домівку ще одному малюку, який втратив батьків через російську агресію.

Зараз ця тема у зірок знята з сімейного порядку денного. Про причину такого їхнього рішення Осадча розповіла в інтерв'ю для Фокуса.

відео дня

Ведуча зізналася - процес усиновлення в Україні пов'язаний сьогодні з безліччю труднощів. Тому власні інтереси вона відклала, щоб мати можливість сприяти в цьому питанні іншим сім'ям.

"Від самого початку повномасштабного вторгнення ми з Юрієм розглядали можливість усиновлення. Однак, коли ми детально вивчили процедуру, зрозуміли, що вона дуже складна в Україні. У результаті я обрала шлях підійти до теми комплексно, займаючись адвокацією різних форм сімейного виховання, щоб допомогти іншим батькам", - розповіла Осадча.

Крім того, вона розгорнула кампанію з допомоги дітям і підліткам із вразливих категорій у пошуку майбутніх професій, а також разом з особистим фондом займається збором коштів і купівлею житла для дитячих будинків сімейного типу.

Хто така Катерина Осадча / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка Жіночого Кварталу Ірина Сопонару оголосила про поповнення в родині з іноземцем. Пара одружилася навесні 2024 року.

Також український співак Позитив розкрив деталі, як пройшли пологи дружини, на яких він був присутній особисто. Крім того Олексій Завгородній зізнався, як він та його кохана думали спершу назвати доньку.

Читайте також:

Хто така Катя Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред