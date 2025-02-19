"Там почався жах": Камалія розкрила подробиці сварок із донькою ексчоловіка

Тетяна, за словами співачки, стала причиною її розриву з Мохаммадом Захуром.

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Камалія розкрила деталі непростих стосунків із дочкою Мохаммада Захура / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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Два роки тому Камалія завершила 20-річні стосунки з чоловіком

Причиною стали сварки з його донькою від першого шлюбу

Українська співачка Камалія навесні 2023 року оголосила, що розлучається з чоловіком, британо-пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, після 20 років разом. І лише через рік вона зізналася - їхній шлюб розбила інша жінка.

Щоправда, нею виявилася Тетяна - старша дочка Захура від попереднього шлюбу з росіянкою. Камалія розповіла, що на початку повномасштабної війни їй довелося жити в Лондоні під одним дахом із Тетяною. Між жінками виникали сварки на політичному ґрунті - співачка гостро висловлювалася щодо росіян, а донька її чоловіка сприймала це на свій рахунок і рахунок своєї матері.

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Коли ситуація стала загострюватися, Захур почав заступатися за Тетяну, а не за Камалію. Артистка сприйняла це, як сигнал, що шлюб із чоловіком дав тріщину.

Камалія розкрила деталі непростих стосунків із дочкою Мохаммада Захура / instagram.com/kamaliyaofficial

Нещодавно в інтерв'ю Люкс ФМ зірка зізналася, що її стосунки з Тетяною і до війни були складними. Їхати до доньки чоловіка Камалія відмовлялася навіть під страхом смерті, але здалася заради доньок.

"Захур поїхав (до дочки - прим. редактора) за два дні до повномасштабного вторгнення з моїми дітьми, і вони, звісно, кликали мене із собою. І коли я дізналася, куди він везе нас, категорично сказала: "Я ліпше загину тут під кулями, під ракетами, ніж я поїду під один дах із Танею". Усе ж вони виманили мене в березні приїхати, тому що вони телефонували, діти, і плакали. Я поїхала, але там почався жах. Вона постійно якісь пакості робила. Я Захуру казала, він мені не вірив, не звертав уваги. Вона постійно називала мене "зозулею", бо я, типу, кинула своїх дітей. А я як – приїхала за кордон, мені постійно треба було їздити, я в літаках кожні три дні перебувала. Тому що одразу почала їздити, давати благодійні вечори по різних європейських країнах", - згадує Камалія.

Хто така Камалія / інфографіка: Главред

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Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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