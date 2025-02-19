Кохана Дмитра Кулеби зізналася, чому не поспішає заміж за ексміністра

Світлана Павелецька поділилася планами на спільне майбутнє з Кулебою.

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Світлана Павелецька розкрила своє ставлення до весілля з Дмитром Кулебою / колаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Що розповіла Павелецька:

Супутниця Дмитра Кулеби розповіла про спільні мрії на заміське життя

Світлана зізналася, чому не хоче влаштовувати пишних урочистостей

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та українська бізнесвумен і видавчиня Світлана Павелецька підтвердили свої стосунки навесні 2023 року. Пара живе разом і будує спільні плани на майбутнє.

Наприклад, в інтерв'ю для "Коротко Про" Павелецька повідомила, що разом із політиком готується перебратися на заміський хутір. Це не питання найближчого часу, а радше приємна перспектива на здійснення мрії закоханих трохи відпочити від публічності.

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Наразі хутір перебуває на стадії відновлення та облагородження. "Ми дуже втомились від людей за останні три роки, від спілкування. Моя робота також передбачає постійне спілкування з людьми, тому хотілося б трохи насолодитися природою, тишею і поганим зв'язком. ... Там постійно літають гвинтокрили, постійно "прилітає" десь поруч, там дуже гучно. Тому не знаю, чи зможемо ми цього року серйозно щось зрушити, бо важко й з будівельниками, але все плануємо, навіть затвердили проєкт відбудови", - поділилася Світлана.

Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба мріють перебратися за місто / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Що ж стосується розвитку самих стосунків з Кулебою в бік законного шлюбу, масштабного застілля з цього приводу і пишної сукні, то зараз обраниця ексміністра дивиться на це злегка скептично. "Я точно не хотіла б весілля з сукнею, гостями, тамадою. Всі ці помилки вже були зроблені мною в юності. Я, як людина, яка розлучена, в якої був штамп у паспорті, стовідсотково знаю, що він нічого не гарантує. А кажу "дівчина" (дівчина Дмитра Кулеби - прим. редактора)... Не знаю, може, моложуся", - розповіла Світлана Павелецька.

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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