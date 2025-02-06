Називала українців "нацистами": в Україні судитимуть Таїсію Повалій

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів обвинуваченої, що належать їй.

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Таїсія Повалій / колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

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За якою статтею судитимуть співачку

Перелік стягнутих активів співачки

В Україні судитимуть колишню народну артистку України та ексдепутатку від забороненої "Партії регіонів". Фігурантка закликала захопити Україну. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так, прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки України VII скликання від забороненої "Партії регіонів", колишньої народної артистки України за фактами колабораційної діяльності, публічних закликів до агресивної війни та виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

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Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, йдеться про Таїсію Повалій.

"Обвинувачена у 2014 році виїхала в Росію, зараз мешкає в Москві і веде там творчу та підприємницьку діяльність. У 2023 році отримала російське громадянство", - розповіли прокурори.

Слідство встановило, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, бере участь у різних політичних акціях.

"Обвинувачена залюбки дає інтерв'ю пропагандистським медіа, в яких звеличує російські військово-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх "зомбованими нацистами", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Крім того, за матеріалами прокуратури Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів:

семи земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га;

житлового будинку загальною площею 442 кв. м;

домоволодіння загальною площею 101 кв. м;

двох транспортних засобів;

чотирьох одиниць зброї;

майнових прав на музику і слова до 9 творів.

Таїсія Повалій - останні новини:

Як повідомляв Главред, у лютому минулого року СБУ повідомила про заочну підозру співачці і колишньому нардепу від "Партії регіонів" Таїсії Повалій.

22 жовтня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду України постановила застосувати до артистки санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції". Так у Повалій відбирають частину її українського рухомого і нерухомого майна.

У листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський офіційно постановив про позбавлення державних нагород 34-х зрадників України. Серед них - Повалій.

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Хто така Таїсія Повалій? Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

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