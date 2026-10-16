Дощі скоро відступлять: синоптик назвала дату потепління в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода на вихідних
- Коли температура підвищиться
Погода в Україні на вихідних, 17 та 18 жовтня, буде хмарною, із періодичними дощами та туманами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Якою буде погода 17 жовтня
За її словами, у суботу очікуються дощі у південній частині України. Водночас на решті території прогнозується хмарність або невеликі опади.
Найнижчою температура повітря буде у західних областях, вдень лише +7…+11 градусів.
На сході буде найтепліше - +18…+23 градусів. Однак у більшості областей передбачається +10…+15 градусів.
Якою буде погода 18 жовтня
Синоптикиня підкреслила, що у неділю дощів побільшає. Практично повсюди вони передбачаються від невеликих до помірних.
Водночас температура повітря не зазнаватиме особливих коливань.
Погода в Києві
У суботу істотних опадів в Києві не очікується. Температупа повітря коливатиметься в межах +15…+17 градусів.
Вже в неділю у столиці пройде дощ, тому відчуття свіжості посилиться.
Коли в Україні потеплішає
Діденко додала, що наступного тижня в Україні потеплішає, а дощі припиняться.
"На наступному тижні, орієнтовно із вівторка-середи, синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться", - наголосила вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Український гідрометеорологічний центр писав, що погода в Україні 16 жовтня буде під впливом циклонічності на півдні, центр якої тепер знаходитиметься над Азовським морем. Очікуються місцями значні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом.
Синоптик Наталія Діденко говорила, що найближчим часом в Україні найтеплішою залишатиметься погода у східній частині, а найхолоднішою - у західній.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що у другій половині тижня циклонічна діяльність над Чорним морем стане причиною дощів різної інтенсивності. А у західній частині України можливі нічні заморозки в окремі дні.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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