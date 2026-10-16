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Дощі скоро відступлять: синоптик назвала дату потепління в Україні

Марія Николишин
16 жовтня 2026, 13:35
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Синоптикиня заявила, що найнижчою температура повітря буде у західних областях.
Дощі скоро відступлять: синоптик назвала дату потепління в Україні
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на вихідних
  • Коли температура підвищиться

Погода в Україні на вихідних, 17 та 18 жовтня, буде хмарною, із періодичними дощами та туманами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Якою буде погода 17 жовтня

За її словами, у суботу очікуються дощі у південній частині України. Водночас на решті території прогнозується хмарність або невеликі опади.

відео дня

Найнижчою температура повітря буде у західних областях, вдень лише +7…+11 градусів.

На сході буде найтепліше - +18…+23 градусів. Однак у більшості областей передбачається +10…+15 градусів.

Дощі скоро відступлять: синоптик назвала дату потепління в Україні
Погода в Україні 17 жовтня / фото: meteoprog

Якою буде погода 18 жовтня

Синоптикиня підкреслила, що у неділю дощів побільшає. Практично повсюди вони передбачаються від невеликих до помірних.

Водночас температура повітря не зазнаватиме особливих коливань.

Дощі скоро відступлять: синоптик назвала дату потепління в Україні
Погода в Україні 18 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У суботу істотних опадів в Києві не очікується. Температупа повітря коливатиметься в межах +15…+17 градусів.

Вже в неділю у столиці пройде дощ, тому відчуття свіжості посилиться.

Дощі скоро відступлять: синоптик назвала дату потепління в Україні
Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Коли в Україні потеплішає

Діденко додала, що наступного тижня в Україні потеплішає, а дощі припиняться.

"На наступному тижні, орієнтовно із вівторка-середи, синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться", - наголосила вона.

Дощі скоро відступлять: синоптик назвала дату потепління в Україні
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Український гідрометеорологічний центр писав, що погода в Україні 16 жовтня буде під впливом циклонічності на півдні, центр якої тепер знаходитиметься над Азовським морем. Очікуються місцями значні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом.

Синоптик Наталія Діденко говорила, що найближчим часом в Україні найтеплішою залишатиметься погода у східній частині, а найхолоднішою - у західній.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що у другій половині тижня циклонічна діяльність над Чорним морем стане причиною дощів різної інтенсивності. А у західній частині України можливі нічні заморозки в окремі дні.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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