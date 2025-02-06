Ноги на обличчі та обійми з розбігу: відома співачка вперше показала чоловіка

Kola похвалилася грайливими моментами із загадковим обранцем.

https://glavred.net/starnews/nogi-na-lice-i-obyatiya-s-razbegu-izvestnaya-pevica-vpervye-pokazala-muzha-10637273.html Посилання скопійоване

Kola з чоловіком - який вигляд має чоловік співачки Kola / колаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Коротко:

Трохи більше року тому Kola вийшла заміж, але чоловіка приховувала

У недавньому ролику співачка показала, як відпочиває з коханим

У листопаді 2023 року українська співачка Kola (справжнє ім'я - Анастасія Прудіус) несподівано повідомила, що вийшла заміж - про те, що у неї серйозний роман, не знали навіть найвідданіші шанувальники. Серце артистки викрав чоловік на ім'я В'ячеслав.

Він на 13 років старший за зіркову дружину і живе в Ізраїлі. Туди він разом із сім'єю перебрався з Дніпра ще будучи дитиною.

Колі зараз доводиться жити на дві країни - Ізраїль і Україну, тому кожна зустріч із чоловіком для неї особлива. Одна з таких романтичних подій потрапила на відео, яке з'явилося в блозі співачки в Instagram.

У дуже милому ролику Прудіус чи не вперше показала чоловіка, хоч і приховала його обличчя. Закохані дуріли на камеру. "Дякую моєму чоловікові за гумор, любов, терпіння та поцілунки", - написала Кола.

Дивіться відео співачки Kola з чоловіком:

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про проблеми в особистому житті Марини Боржемської. Фітнес-тренер не може знайти гідного партнера з цілої низки причин, і не знає, як їх подолати.

Також українська співачка Віра Брежнєва вразила своїм зізнанням про особисте. Після її розлучення з Костянтином Меладзе, артистка про кохання говорить рідко і з обережністю.

Читайте також:

Хто така Kola? Kola (справжнє ім'я - Анастасія Прудіус) - українська співачка, авторка пісень. Учасниця музичного проєкту "Голос країни" (2016, 2021) і Національного відбору на Євробачення-2017 від України. Володарка двох премій YUNA - у номінаціях "Пісня незламної України" (2023) та "Найкраща виконавиця" (2024).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред