Ноги на обличчі та обійми з розбігу: відома співачка вперше показала чоловіка

Коротко:
- Трохи більше року тому Kola вийшла заміж, але чоловіка приховувала
- У недавньому ролику співачка показала, як відпочиває з коханим
У листопаді 2023 року українська співачка Kola (справжнє ім'я - Анастасія Прудіус) несподівано повідомила, що вийшла заміж - про те, що у неї серйозний роман, не знали навіть найвідданіші шанувальники. Серце артистки викрав чоловік на ім'я В'ячеслав.
Він на 13 років старший за зіркову дружину і живе в Ізраїлі. Туди він разом із сім'єю перебрався з Дніпра ще будучи дитиною.
Колі зараз доводиться жити на дві країни - Ізраїль і Україну, тому кожна зустріч із чоловіком для неї особлива. Одна з таких романтичних подій потрапила на відео, яке з'явилося в блозі співачки в Instagram.
У дуже милому ролику Прудіус чи не вперше показала чоловіка, хоч і приховала його обличчя. Закохані дуріли на камеру. "Дякую моєму чоловікові за гумор, любов, терпіння та поцілунки", - написала Кола.
Дивіться відео співачки Kola з чоловіком:
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Хто така Kola?
Kola (справжнє ім'я - Анастасія Прудіус) - українська співачка, авторка пісень. Учасниця музичного проєкту "Голос країни" (2016, 2021) і Національного відбору на Євробачення-2017 від України. Володарка двох премій YUNA - у номінаціях "Пісня незламної України" (2023) та "Найкраща виконавиця" (2024).
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