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"Страшна втрата": актор-воїн Ращук розповів про особисту трагедію

Христина Трохимчук
16 жовтня 2026, 13:36
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Володимир Ращук розповів про втрату близької людини та відновлення стосунків із батьком.
Володимир Ращук втратив друга
Володимир Ращук втратив друга / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Ращук

Ви дізнаєтеся:

  • Як служба на передовій змінила Володимира Ращука
  • Чому артист відновив спілкування з батьком

Український актор і захисник Володимир Ращук, який з початку повномасштабної війни проміняв знімальний майданчик на зброю в руках, в інтерв’ю OBOZ.ua поділився роздумами про повернення до професії після фронту та згадав про особисту трагедію.

Артист зізнався, що за роки служби пережив колосальний життєвий та емоційний досвід, який тепер допомагає йому почуватися на піку акторської майстерності. Водночас Ращук відверто говорить про внутрішні суперечності, які виникають, коли дивиться на цивільне життя: з одного боку, йому легше розуміти тих, хто пройшов війну, а з іншого - він вчиться не судити тих, хто залишився осторонь.

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Володимир Ращук служив у ЗСУ
Володимир Ращук служив у ЗСУ / фото: instagram.com, Володимир Ращук

"Звісно, мені легше працювати з людьми, які були на фронті або якимось чином пов’язані з армією. Але зараз я намагаюся нікого не засуджувати. У кожного свій шлях, свій вибір, і, мабуть, кожен має на це право. Хоча мені, звичайно, боляче, коли я думаю: чому я віддав армії чотири роки, а хтось жив своїм щасливим життям? У мене досі залишаються ці питання. Але у кожного своя реальність, і кожному потім доведеться дивитися в очі своїм дітям. Щодо себе я спокійний: моя совість чиста", - розповів Ращук.

Крім того, актор торкнувся теми стосунків із батьком, зв’язок із яким було перервано через розбіжності в поглядах на війну. За словами артиста, батько сам зв’язався з ним після важкої операції і зараз живе в окупованому Маріуполі. Тепер вони намагаються спілкуватися частіше, але оминають теми політики та бойових дій. Володимир також згадав про особисту трагедію - загибель найкращого друга в Маріуполі на самому початку повномасштабного вторгнення.

Володимир Ращук - стосунки з батьком
Володимир Ращук - стосунки з батьком / фото: instagram.com, Володимир Ращук

"Ми не торкаємося тем політики та війни, говоримо про нейтральне: про здоров’я, про наші справи. Він багато плаче, бо розуміє, що невідомо, коли ми побачимося і чи побачимося взагалі. Батьків не вибирають, як не крути... Він мій тато. Раніше жив у Донецьку, а тепер повернувся до Маріуполя. У мене там також залишився найкращий друг. Його вбила ракета у 2022 році, майже на самому початку повномасштабної війни. Це був навіть не просто друг - він був мені ближчий, ніж брат. Страшна втрата, його поховали біля власного будинку", - поділився актор.

Володимир Ращук
Володимир Ращук / інфографіка: Главред

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Про персону: Володимир Ращук

Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

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