Тепер офіційно злочинниця: СБУ повідомила про підозру Таїсії Повалій

Пропагандистську діяльність Повалій на території країни-окупанта визнано підривною відразу за кількома статтями.

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Таїсія Повалій під підозрою СБУ за заклики захопити Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Співачка Таїсія Повалій будувала співочу та політичну кар'єру в Україні, однак під час повномасштабної війни повністю підтримала країну-агресора та її пропагандистські наративи. І якщо раніше її антиукраїнська діяльність із вихвалянням російського диктатора, образами та закликами захопити й винищити по відношенню до батьківщини, викликали лише жах і огиду, то зараз її позиція матиме цілком відчутні наслідки.

Сьогодні Служба безпеки України за результатами розслідування, проведеного співробітниками СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури, повідомила Таїсії Повалій про заочну підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Так співачці-запроданці закидають колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1), публічні заклики до агресивної війни (ст. 436) і виправдання та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2).

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Під час розслідування як доказову базу було розглянуто її публічні висловлювання про підтримку кремля і путіна, заклики до окупації всієї території України, слова, що дискредитують українських захисників. Крім того, достеменно відомо, що у вересні 2023 року Таїсія Повалій дала концерт у тимчасово окупованому Луганську, де зі сцени висловлювалася схвально про окупантів і героїзувала їхні військові злочини в Україні.

Всі перераховані вище випадки були розцінені СБУ, як факти злочинної підривної діяльності Повалій на користь країни-агресора.

Таїсія Повалій під підозрою СБУ за заклики захопити Україну / t.me/SBUkr

Раніше стало відомо, що безчесна зрадниця Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ і навіть відкрила в країні-окупанті індивідуальне підприємництво.

Також Повалій поскаржилася на те, як її спотворив хірург. Понівечене обличчя артистці доводиться ховати під товстим шаром гриму, щоб не було помітно, як сильно її роздуло.

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