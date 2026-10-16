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Імпічмент Трампа: чи змінить Джей Ді Венс політику США щодо України

Юрій Берендій
16 жовтня 2026, 13:52
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Чаленко пояснив, чому Венс не зробить Україну пріоритетом і хто в його команді може допомогти
Імпічмент Трампа: чи змінить Джей Ді Венс політику США щодо України
Чого чекати Україні у разі імпічменту Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Коротко:

  • Венс не виявляє особливої зацікавленості українським питанням
  • За переконаннями віцепрезидент США є ізоляціоністом
  • Окремі люди з його команди можуть позитивно вплинути на відносини з Україною

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, якщо Дональду Трампу оголосять імпічмент і той достроково залишить посаду, навряд чи зробить війну Росії проти України пріоритетом своєї політики. Водночас у його оточенні є люди, здатні позитивно вплинути на відносини Вашингтона з Києвом. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

За оцінкою політолога, нинішня позиція другої особи в Білому домі щодо Києва - радше похідна від лінії президента, ніж власний вибір.

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"Наразі я не бачу особливої зацікавленості самого Венса в українському питанні. Він повністю дотримується політики Трампа, але за своїми переконаннями Венс - ізоляціоніст", - зазначив Чаленко.

Чи зміниться політика США щодо України, якщо Венс замінить Трампа

Експерт провів паралель між зовнішньополітичним курсом нинішньої адміністрації та доктриною Монро, яку США проголосили ще у XIX столітті.

"Знаєте, зараз жартують про доктрину Донро - своєрідну версію доктрини Монро XXI століття, яку впроваджує Донні Фредович. Це, по суті, і є Венс. Він розуміє, що в багатополярному світі Сполучені Штати повинні приділяти більше уваги внутрішній політиці", - пояснив політолог.

Попри це, на думку Чаленка, канали впливу на можливу нову адміністрацію в Києва залишаться - насамперед через людей із найближчого кола віцепрезидента.

"Водночас із ним можна налагодити контакт. Наприклад, візьмемо Деніела Дрісколла - людину з оточення Венса, який працював у Пентагоні й на певному етапі був залучений до переговорного процесу", - розповів Чаленко.

Позитивно експерт оцінив і публічну риторику чиновника в період, коли той брав участь у контактах щодо врегулювання війни.

"І я хочу сказати, що заяви Дрісколла демонстрували, принаймні, конструктивний підхід. Тому, незважаючи на те, що Венс, найімовірніше, зосередиться на внутрішньоамериканській політиці, окремі представники його команди могли б позитивно вплинути на відносини з Україною", - підсумував політолог.

Джей Ді Венс
Джей Ді Венс / Інфографіка: Главред

Венс та імпічмент Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний аналітик Віктор Андрусів вважає, що проміжні вибори до Конгресу стали для Дональда Трампа питанням політичного виживання. За його словами, у разі усунення Трампа з посади функції президента почне виконувати Джей Ді Венс, якого Трамп уже оголосив своїм наступником. Андрусів зазначив, що відсторонення президента вироком Сенату в історії США ще не відбувалося жодного разу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у вересні заявив, що війна Росії проти України залишається найскладнішим із міжнародних конфліктів для врегулювання. Водночас він висловив упевненість в остаточному завершенні війни, назвавши це лише питанням часу. Венс також підтвердив, що Трамп мав зустрітися з Володимиром Зеленським найближчими днями.

Міністра армії США Дена Дрісколла у грудні 2025 року усунули від переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. За даними The Telegraph, Дрісколл нібито перевищив свої повноваження. Журналісти також зазначали, що Дрісколл має давні зв'язки з Джей Ді Венсом, а його авторитет в адміністрації Трампа швидко зростав.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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