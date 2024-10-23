Залишилися тільки старезні балахони: у Повалій ВАКС відібрав її українське майно

До списку увійшла нерухомість, автомобіль та права на пісні колабораціоністки.

https://glavred.net/stars/ostalis-tolko-bezvkusnye-balahony-u-povaliy-vaks-otobral-ee-ukrainskoe-imushchestvo-10607843.html Посилання скопійоване

Таїсія Повалій через санкції лишилася без майна в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial

У лютому 2024 року співачка-зрадниця Таїсія Повалій отримала від СБУ підозру в колабораційній діяльності - вона займається прославлянням і героїзацією армії окупантів, публічно висловлює свою підтримку війні в Україні й диктатору Путіну, поширює ганебний наратив про "братні народи", отримала громадянство країни-агресора.

У зв'язку з цим 22 жовтня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду України постановила застосувати до артистки санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції". Так у Повалій відбирають частину її українського рухомого і нерухомого майна.

До списку на вилучення увійшли 7 земельних ділянок у Київській області загальною площею 9, 3095 га, житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.; житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.; домоволодіння загальною площею 101 кв. м.; транспортний засіб BMW Х5, повідомляється на офіційному сайті ВАКС.

відео дня

Крім того, у любительки "русского мира" відбирають право власності на слова і музику 9 пісень з її репертуару - "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

Також у ВАКС зазначають, що Таїсія Повалій та/або її представники можуть оскаржити це рішення і мають право подати апеляційну скаргу протягом 5 днів з моменту оголошення рішення суду.

Хто така Таїсія Повалій? Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

Таїсія Повалій - останні новини:

Раніше український музикант Андрій Данилко (співачка Вєрка Сердючка) відверто висловився про колишню подругу Таїсію Повалій, хорошими стосунками з якою колись пишався.

Також співачка-зрадниця Таїсія Повалій з крокодилячими сльозами на очах розповіла про поїздку до окупованого Луганська, і поділилася мріями про концерт у Києві.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред