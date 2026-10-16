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РФ не збирається завершувати війну: Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Марія Николишин
16 жовтня 2026, 14:25
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Президент обговорив із керівництвом ЄС посилення ППО та енергетичну підтримку України.
РФ не збирається завершувати війну: Зеленський звернувся до лідерів ЄС
Зеленський заявив, що Росія не хоче миру / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Офіс президента

Головне із заяви Зеленського:

  • Кремль своїми діями не наближає мир
  • Від лідерства Європи залежить захист українців від терору
  • Україна та ЄС скоординували євроінтеграційний трек

Країна-агресор Росія не демонструє готовності припинити агресію проти України. Щоденні удари по українських містах свідчать про намір Кремля продовжувати бойові дії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі з керівництвом ЄС.

Глава держави вважає, що поведінка Москви не залишає простору для ілюзій щодо її намірів.

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"Зараз немає жодних сигналів від Росії про те, що вона готова закінчувати цю свою війну. Її сигнали демонструють абсолютно інше й точно не наближають мир", - наголосив він.

Як приклад президент навів нічні атаки окупантів на енергетичну інфраструктуру, смертоносний удар по Харкову та влучання в торговельно-розважальний центр у Рівному.

На думку Зеленського, саме від лідерства європейських партнерів залежить, чи отримають українці достатній захист від російського терору.

Глава держави додав, що він обговорив з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляйн подальшу допомогу Україні, передусім в енергетиці, ППО та фінансуванні.

"Також скоординували роботу на євроінтеграційному треку. Важливо, що цього тижня були відкриті нові переговорні кластери. Працюємо над тим, щоб до кінця цього року відкрити решту два", - підсумував Зеленський.

Чому США звинувачують Україну у продовженні війни

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко говорив, що Дональд Трамп свідомо перекладає на Україну відповідальність за продовження війни, аби виправдатися перед американцями напередодні виборів до Конгресу.

За його словами, угода з кремлівським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним про постачання російського дизельного палива лише підкреслює цей курс.

"Очевидно, що після розмови з Путіним Трамп остаточно зрозумів: російський диктатор не збирається йти на деескалацію, навіть у форматі енергетичного чи морського перемир'я. А саме це могло б створити для Трампа позитивне інформаційне тло напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада. Відповідно, Трамп обрав шлях звинувачень на адресу України, щоб пояснити своїм виборцям, хто нібито винен у продовженні війни", - переконаний він.

РФ не збирається завершувати війну: Зеленський звернувся до лідерів ЄС
Вибори в США / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, політолог Хел Брендс говорив, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися припинення війни в Україні, однак його дії на міжнародній арені можуть не наблизити мир, а, навпаки, зміцнити позиції Росії.

Водночас у Кремлі заперечили, що домовленість зі США щодо російського дизельного пального може бути пов’язана з переговорами про завершення війни в Україні.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що війна в Україні може закінчитися переговорами, які будуть базуватися на результатах ведення бойових дій. Роль армії в результатах цих переговорів визначальна.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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