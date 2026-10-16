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Нова хвиля атак на ТЦ: РФ завдала ударів по торгових центрах у Сумах та Рівному

Анна Ярославська
16 жовтня 2026, 11:55
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Рятувальники обстежують територію. Є поранені.
Атака на ТЦ в Сумах
Російський дрон влучив у торговий центр у Сумах / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Російський дрон влучив у ТЦ у Сумах, троє поранених
  • ТЦ "Київ" після удару призупинив роботу
  • У Рівному постраждав великий торговий заклад

Російський безпілотник влучив у торговий центр у Сумах. За попередніми даними, троє людей отримали поранення. Удар пошкодив дах і фасад будівлі, проте пожежі не виникло.

Як повідомляє ДСНС, рятувальники обстежили територію та надали допомогу людям на місці.

відео дня

За даними місцевих джерел, йдеться про ТЦ "Київ", який атакували вранці. Після удару заклад тимчасово призупинив роботу.

  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила по ТРЦ в Сумах
    РФ ударила по ТРЦ в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram

Суми стали не єдиним містом, де під ворожий удар потрапила торгова інфраструктура. Ще однією ціллю атаки стало Рівне.

Місцеві джерела повідомляють, що в Рівному постраждали одразу два об’єкти. Це ТРЦ "Екватор", один із найбільших у місті, та будівельний супермаркет "Демакс".

Офіційна інформація від обласної влади поки що обмежена. Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль разом із екстреними службами працює на місці атаки. Він підтвердив, що наслідки удару не обмежилися однією ціллю.

"Окрім житлового сектора, також зазнав ураження один із великих торговельних закладів. Подробиці пізніше", - повідомив Коваль.

Офіційних даних про постраждалих у Рівному наразі немає.

Обласна влада не уточнює, про який саме торговий об’єкт йдеться, тоді як місцеві джерела називають одразу два.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 16 жовтня країна-агресор Росія атакувала Черкаську область. У Умані внаслідок удару спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку, також горіли торгові склади.

Близько 20 ворожих ударних безпілотників атакували Волинь у ніч на 16 жовтня. Станом на 08:00 без електропостачання залишалися 370 тисяч абонентів. Енергетики працюють над тим, щоб повернути світло споживачам.

У Маневичах удар припав на приватне підприємство. Двоє людей отримали травми, а інформації про долю ще п’ятьох поки що немає.

У Луцьку також постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Люди там не постраждали.

Пізніше Маневичський селищний голова Олександр Гаврилюк повідомив, що в селищі Маневичі на одному з підприємств виникла загроза аварійної ситуації, яка може супроводжуватися викидом аміаку. Місцевих мешканців закликали зберігати пильність і бути готовими діяти згідно з правилами хімічної безпеки.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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