Україна може призупинити удари по Росії на 100 днів: що США пропонують натомість

За даними WSJ, в обмін США розширять Starlink на 300 км углиб Росії для нових атак.

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США запропонували паузу в ударах по російських НПЗ на 100 днів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

США пропонують Україні 100-денну паузу в ударах по енергетиці РФ

Натомість Вашингтон може розширити покриття Starlink на 300 км

Зеленський, за даними WSJ, погодився на пропозицію сенаторів

США запропонували Україні на 100 днів припинити удари по російських енергетичних об’єктах в обмін на розширення покриття супутникового зв’язку Starlink приблизно на 300 кілометрів углиб Росії. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень, передає Бабель.

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З відповідною пропозицією до українського президента звернулися сенатори-республіканці Роджер Вікер і Кевін Крамер. Минулого тижня вони відвідали Київ разом із двома членами Палати представників США.

Американські законодавці розглядають розширення доступу до супутникового зв’язку Starlink як інструмент посилення українських далекобійних спроможностей. Нові можливості мають допомогти Силам оборони діставати об’єкти, звідки Росія запускає ракети та безпілотники для ударів по українських містах.

Starlink / Інфографіка: Главред

За інформацією джерел WSJ, Зеленський був готовий погодитися на 100-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру Росії.

Раніше український президент публічно заявляв про готовність призупинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на додаткові ракети-перехоплювачі для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

За оцінкою видання, домовленість щодо Starlink може стати першим кроком до відновлення мирного процесу, який опинився в глухому куті.

Що може змусити РФ піти на перемир'я - коментар експерта

Росія може продовжувати удари по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше до початку зими, а бойові дії на фронті - загострюватися. Україна у відповідь атакує російські цифрові об’єкти, намагаючись змусити Кремль перейти до переговорів про часткове припинення вогню. Про це повідомив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду.

Подальше посилення російських атак аналітик вважає базовим сценарієм. Водночас Україна демонструє готовність діяти на випередження, завдаючи ударів у відповідь на російські атаки по інфраструктурі.

"Зверніть увагу на нашу проактивну позицію. Росіяни почали завдавати ударів по наших дата-центрах. Так, це спричинило певні проблеми, але я підкреслюю – локальні", - зазначив Чаленко.

За словами експерта, українські військові обрали для ураження об’єкти, пошкодження яких, за його оцінкою, мало значний вплив на роботу російської цифрової інфраструктури.

"Україна ж обрала інші цілі. Ми завдали ударів по трьом із п'яти потужних дата-центрів "Яндекса". І в них фактично все вийшло з ладу", - наголосив він.

Військова ескалація, на думку Чаленка, має не лише безпосередній ефект, а й політичну мету. Україна розраховує використати тиск на Росію, щоб домогтися переговорів про припинення вогню в окремих секторах.

"Це свідчить про те, що рівень ескалації й надалі зростатиме. І це робитиметься, зокрема, для того, щоб змусити Росію перейти до предметних переговорів про секторальне припинення вогню", - пояснив експерт.

Повне завершення війни найближчим часом аналітик вважає малоймовірним. Натомість одним із можливих завдань до початку холодів він називає досягнення домовленостей про взаємну відмову від атак на енергетичну інфраструктуру.

Однак такий сценарій Чаленко оцінює як оптимістичний. Його реалізація залежатиме від того, чи вдасться залучити Москву до діалогу.

Енергетичне перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга різко відреагував на категоричну відмову Москви від припинення вогню, наголосивши, що така поведінка російського керівництва безпосередньо залежить від недостатнього міжнародного тиску. Очільник МЗС підкреслив, що кремлівський режим зухвало відкидає мирні пропозиції президента США саме через брак рішучих санкційних та політичних кроків з боку світової спільноти.

Водночас у Кремлі заявили, що запропоновані параметри перемир'я нібито не мали належної конкретизації. Речник Дмитро Пєсков обґрунтував фактичну відмову від енергетичного перемир'я відсутністю чітких умов, після чого російські війська продовжили цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, хоча українська сторона утримувалася від дзеркальних ударів по енергооб'єктах РФ.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) застерегли, що обговорювані умови припинення атак можуть виявитися значно вигіднішими для Москви та створити додаткові ризики для захисту української цивільної інфраструктури. За оцінками експертів, станом на 12 жовтня жодної юридичної чи фактичної угоди про взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах між Україною та Росією укладено не було.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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