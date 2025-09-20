Рус
"Назавжди збережу": син Олени Кравець зустрівся з легендою українського футболу

Христина Трохимчук
20 вересня 2025, 14:22
Син Олени Кравець зустрів улюбленого футболіста Андрія Ярмоленка.
Олена Кравець, Андрій Ярмоленко
Олена Кравець з сином Іваном зустрілись з Андрєм Ярмоленком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Кравець, Андрій Ярмоленко

Ви дізнаєтесь:

  • Син Олени Кравець зустрівся з Андрієм Ярмоленком
  • Як пройшла зустріч футболіста з фанатом

Українська акторка Олена Кравець поділилася зворушливим моментом із життя свого сина Івана. Хлопець займається футболом і нарешті зустрівся зі своїм кумиром — відомим українським футболістом Андрієм Ярмоленком. Кадри цієї події акторка опублікувала у своєму Instagram.

На відео видно, як Ярмоленко зустрівся з юними спортсменами. Хлопці вишикувалися в чергу, щоб отримати автограф від зірки футболу. Син Кравець також підійшов до Андрія і попросив підписати йому чохол від телефону, на що футболіст охоче погодився.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко дав автограф сину Олени Кравець / фото: instagram.com, Олена Кравець

"Мамо, я тепер цей чохол з автографом назавжди збережу", — поділився емоціями Іван.

Олена Кравець подякувала спортсмену за увагу до дітей та за щасливі спогади, які залишаться з ними надовго.

"Дякую вам за цей захват", — написала Кравець.

Раніше Главред повідомляв, що українська акторка Олена Кравець поділилась з шанувальниками чуттєвою фотосесією. Фанати побачили Кравець у новому образі: пальто, злегка розпатлане волосся, голі плечі і загадкова посмішка. Таким чином акторка зустріла осінь.

Також Олена Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу. В Instagram Кравець з'явилося відео, на якому вона позує з пишною гривою дрібних кучерів. Олена зазначила, що зміна її іміджу зумовлена зйомками в новому шоу.

Про персону: Олена Кравець

Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

