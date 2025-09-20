"Назавжди збережу": син Олени Кравець зустрівся з легендою українського футболу

Ви дізнаєтесь:
- Син Олени Кравець зустрівся з Андрієм Ярмоленком
- Як пройшла зустріч футболіста з фанатом
Українська акторка Олена Кравець поділилася зворушливим моментом із життя свого сина Івана. Хлопець займається футболом і нарешті зустрівся зі своїм кумиром — відомим українським футболістом Андрієм Ярмоленком. Кадри цієї події акторка опублікувала у своєму Instagram.
На відео видно, як Ярмоленко зустрівся з юними спортсменами. Хлопці вишикувалися в чергу, щоб отримати автограф від зірки футболу. Син Кравець також підійшов до Андрія і попросив підписати йому чохол від телефону, на що футболіст охоче погодився.
"Мамо, я тепер цей чохол з автографом назавжди збережу", — поділився емоціями Іван.
Олена Кравець подякувала спортсмену за увагу до дітей та за щасливі спогади, які залишаться з ними надовго.
"Дякую вам за цей захват", — написала Кравець.
Про персону: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
