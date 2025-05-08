Принц Гаррі потрапив до чорного списку: джерела розкрили правду

Коротко:
- Про який чорний список ідеться
- У чому головна проблема стосунків Гаррі з королівською родиною
Принц Гаррі забалотований королівською сім'єю, тому що ніхто з них не довіряє йому - або Меган Маркл, згідно з джерелами.
"Я щиро думаю, що ніхто йому не довіряє, і в цьому суть. У королівської сім'ї серйозні проблеми з довірою до нього, і це те, що лежить в основі всього", - сказало близьке джерело.
"Вони не довіряють йому і Меган, і тому у них не можуть бути стосунків... можливо, є місце для прощення, але вони не забудуть, цитує Page Six джерела.
"Прощення і довіра - це дві різні речі", - додає він.
Це сталося відразу після шокуючого інтерв'ю Гаррі Бі-Бі-См минулого тижня, в якому він сказав, що "не знає, скільки ще" його хворому на рак батькові, королю Чарльзу, 76 років, доведеться жити.
"Я повністю співчуваю королівській родині", - сказав Г'юго Вікерс, письменник і друг королівської сім'ї. "Гаррі дуже схожий на свою матір, покійну принцесу Діану. Одного разу, коли я був у Букінгемському палаці, мені показали лист принца Філіпа, написаний Діані, в якому він сказав: "Щоразу, коли Чарльз розмовляє з тобою, наступного дня про це пишуть у Daily Mail".
"Те ж саме відбувається і зараз", - додав Вікерс. "Чарльз, звичайно, має рацію, що не довіряє йому. Гаррі в цьому відношенні безнадійний. Він не повинен був давати те інтерв'ю - але ніхто з королівської сім'ї ніколи не повинен давати інтерв'ю, це завжди катастрофа".
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.
Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".
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Хто такий принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.
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