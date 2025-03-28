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Короля Чарльза терміново госпіталізували через онкологію

Олена Кюпелі
28 березня 2025, 07:58
63
Букігемський палац зробив офіційну заяву щодо здоров'я короля.
Чарльз III
Чарльз III лікується від хронічного захворювання/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

  • Чому госпіталізували монарха
  • Що відомо офіційно

Король Карл III провів деякий час у лікарні в четвер після того, як у нього виникли тимчасові побічні ефекти під час лікування раку, повідомив Букінгемський палац.

За даними Бі-Бі-Сі, король повернувся до Кларенс-хаусу, де, як повідомляють, він продовжує працювати над державними документами і телефонувати зі свого кабінету. Він також скасував екскурсію Бірмінгемом у п'ятницю, діючи за порадою лікаря.

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Представник Букінгемського палацу повідомив, що в його графік зустрічей із трьома послами в четвер також буде внесено зміни.

Принц Гаррі поділився заявою Палацу
Принц Гаррі поділився заявою Палацу / Фото Instagram/princeharryofengland

"Завтра він повинен був провести чотири публічні заходи в Бірмінгемі і дуже розчарований тим, що пропустив їх цього разу", - йдеться в заяві палацу.

"Він дуже сподівається, що їх можна буде перенести в належний час, і приносить свої найглибші вибачення всім тим, хто так старанно працював, щоб зробити запланований візит можливим".

король Чарльз III, королева Камілла
король Чарльз III, королева Камілла / ua.depositphotos.com

Джерело в палаці описало це як "найнезначнішу нерівність на дорозі, яка рухається в правильному напрямку".

Палац не надав додаткової інформації про його побічні ефекти. Королева Камілла відвідала прийом у Вемблі, на півночі Лондона, у четвер і не приєдналася до короля під час його короткого перебування в лікарні.

Чарльз III
Чарльз III / ua.depositphotos.com

Після того, як палац опублікував цю новину, прессекретар прем'єр-міністра сера Кіра Стармера заявила, що він "бажає Його Величності Королю всього найкращого".

Король Чарльз
Король Чарльз / інфографіка: Главред

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Як раніше писав Главред, напередодні Різдва Король Чарльз принципово виключив принца Гаррі і принца Ендрю зі своєї різдвяної промови. 76-річний король вчора звернувся до нації в попередньо записаному посланні з каплиці Фіцровія колишньої лікарні Міддлсекс у Лондоні.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто такий король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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