Короля Чарльза терміново госпіталізували через онкологію

Коротко:
- Чому госпіталізували монарха
- Що відомо офіційно
Король Карл III провів деякий час у лікарні в четвер після того, як у нього виникли тимчасові побічні ефекти під час лікування раку, повідомив Букінгемський палац.
За даними Бі-Бі-Сі, король повернувся до Кларенс-хаусу, де, як повідомляють, він продовжує працювати над державними документами і телефонувати зі свого кабінету. Він також скасував екскурсію Бірмінгемом у п'ятницю, діючи за порадою лікаря.
Представник Букінгемського палацу повідомив, що в його графік зустрічей із трьома послами в четвер також буде внесено зміни.
"Завтра він повинен був провести чотири публічні заходи в Бірмінгемі і дуже розчарований тим, що пропустив їх цього разу", - йдеться в заяві палацу.
"Він дуже сподівається, що їх можна буде перенести в належний час, і приносить свої найглибші вибачення всім тим, хто так старанно працював, щоб зробити запланований візит можливим".
Джерело в палаці описало це як "найнезначнішу нерівність на дорозі, яка рухається в правильному напрямку".
Палац не надав додаткової інформації про його побічні ефекти. Королева Камілла відвідала прийом у Вемблі, на півночі Лондона, у четвер і не приєдналася до короля під час його короткого перебування в лікарні.
Після того, як палац опублікував цю новину, прессекретар прем'єр-міністра сера Кіра Стармера заявила, що він "бажає Його Величності Королю всього найкращого".
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Хто такий король Чарльз ІІІ
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