Нагієва внесли до "чорного списку" в Росії через Україну

Популярного російського актора Дмитра Нагієва повсюдно забороняють у РФ через правду про війну.

Дмитро Нагієв може отримати статус іноземного агента

За що вирішили "скасувати" Нагієва

Що він сказав

Популярного в терористичній Росії актора Дмитра Нагієва почали скасовувати скрізь, де тільки можна, за його висловлювання про напад РФ на Україну.

Як пишуть російські пропагандисти, актора "карають" за те, що той назвав військове вторгнення РФ на територію мирної України "війною", а не використовував кремлівську методичку, яка підміняє поняття абревіатурою "СВО".

Крім того, актор прокоментував черговий епізод новорічної франшизи "Ялинки". Він пояснив популярність фільму втомою глядачів від великої кількості військових картин і бажанням зануритися в ілюзію щасливого життя. "Судячи з того, що ви прийшли на "Йолки 12", із закордонним контентом у наших кінотеатрах зовсім біда (неценз. — ред.)", — пожартував Нагієв.

Як результат — усі рекламні контракти Нагієва закриті, а банери з його обличчям поспішно видаляються з вулиць російських міст. За чутками, опала має тотальний характер — про роботу в кіно та на телебаченні Дмитро, нібито, теж "може забути".

Про особу: Дмитро Нагієв Дмитро Нагієв — російський шоумен, актор театру та кіно, теле- і радіоведучий розважальних програм. Має статус секс-символу серед російських чоловіків-знаменитостей.

Нагієв засуджує сучасників, які використовують у своїх промовах гасла "На Берлін" і "Можемо повторити".

