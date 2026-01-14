Меган Маркл може вперше за 4 роки приїхати до Британії: названо причину приїзду

Меган Маркл уникає поїздок до Британії з міркувань безпеки, оскільки там їй "може загрожувати небезпека".

Меган Маркл може вперше за 4 роки приїхати до Британії / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Востаннє герцогиня була у Великій Британії у вересні 2022 року

Принц Гаррі також планує приїхати до Британії

Американські медіа повідомляють, що Меган Маркл може вперше за останні чотири роки відвідати Велику Британію. Ймовірним приводом для візиту стане захід, присвячений річниці заснування проекту "Ігри Незламних", який має відбутися цього літа в Бірмінгемі. Про це пише People.

Відзначається, що 41-річний принц Гаррі планує приїхати на святкування особисто. Водночас участь Меган Маркл у події залежить від того, чи погодиться Міністерство внутрішніх справ Великої Британії надати подружжю спеціалізовану охорону за рахунок платників податків.

Востаннє герцогиня Сассекська перебувала у Великій Британії у вересні 2022 року, коли разом із чоловіком приїхала на похорон королеви Єлизавети II. Сам принц Гаррі раніше неодноразово заявляв, що його дружина уникає поїздок до країни з міркувань безпеки, підкреслюючи, що там їй "може загрожувати небезпека".

Офіційний представник подружжя відмовився коментувати інформацію про можливий візит.

Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська — американська актриса і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і дочку Лілібет (2021).

