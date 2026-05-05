Помер один із творців мультфільмів про козаків: що відомо про видатного аніматора

Юрій Берендій
5 травня 2026, 18:43оновлено 5 травня, 19:22
Не стало одного з основоположників української анімації, режисера, художника й педагога, який зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняного кіно.
Помер один із творців мультфільмів про козаків Євген Сивокінь

Про що йдеться у матеріалі:

  • Сьогодні, 5 травня, помер легендарний український аніматор Євген Сивокінь
  • До свого 89-річння він не дожив лише 2 дні

У віці 88 років пішов із життя український художник-мультиплікатор, режисер і педагог Євген Сивокінь, якого вважають одним із засновників сучасної української анімації. Про його смерть повідомили Українська кіноакадемія та Національний центр Олександра Довженка.

Він народився у 1937 році в родині архітектора та здобув освіту на графічному факультеті Київського державного художнього інституту.

Із 1960 року працював у творчому об’єднанні художньої мультиплікації студії "Київнаукфільм", згодом — на студії "Укранімафільм". Також викладав на кафедрі кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

"Євген Якович Сивокінь — режисер, художник, сценарист і педагог, який стояв біля витоків сучасної української анімації та формував її мову протягом десятиліть. Його творчий доробок налічує понад 25 анімаційних фільмів, серед яких "Людина й слово", "Країна Лічилія", "Врятуй і збережи", "Пліткарки", "Ненаписаний лист", "Засипле сніг дороги" та інші. Його роботи представляли Україну на міжнародних фестивалях і були відзначені численними нагородами", - йдеться у повідомленні.

Як художник-мультиплікатор Євген Сивокінь долучився до створення анімаційних фільмів про козаків, а також багатьох інших проєктів.

Він також займався викладацькою діяльністю, навчаючи кілька поколінь українських аніматорів. Серед його учнів — Степан Коваль, відомий за роботою "Йшов трамвай №9", та Анатолій Лавренишин, автор "Віктор Робот".

Окрім цього, Сивокінь створив і проілюстрував низку книжок, присвячених анімації.

Митець був лауреатом мистецької премії "Київ" імені Івана Миколайчука, членом Національної спілки кінематографістів України та мав понад 55 років професійного досвіду.

У 2022 році його відзначили нагородою Національної кінопремії "Золота Дзиґа" за внесок у розвиток українського кіно.

7 травня йому мало б виповнитися 89 років.

Смерті визначних українців

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що 8 квітня, на 63-му році життя помер український громадський діяч, поет і бандурист Ярослав Чорногуз.

Також на 57-му році життя пішов із життя український оперний співак, заслужений артист України та соліст Національної опери Петро Приймак. Він помер вранці 5 квітня.

Крім того, 30 березня помер український актор, комік і музикант, учасник трупи "Маски" Володимир Комаров. Йому було 62 роки, і смерть настала менш ніж за місяць після його дня народження.

Про джерело: Українська кіноакадемія

Українська кіноакадемія (англ. Ukrainian Film Academy, UFA) — українське об'єднання експертів і професіоналів у галузі кіно та кіновиробництва, засноване 2017 року з метою підтримки та розвитку сучасного українського кінематографу. З 2017 року Українська кіноакадемія проводить щорічне вручення Національної кінопремії Золота дзиґа, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

