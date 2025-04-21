Помер народний депутат України Володимир Мороз

Народний обранець Володимир Мороз помер на 58-му році життя.

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Помер Володимир Мороз / Колаж: Главред, фото: t.me/s/verkhovnaradaukrainy, Facebook В.Мороза

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Помер народний депутат Володимир Мороз

Народний обранець помер на 58-му році життя

Помер народний депутат із групи Відновлення України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Мороз.

Народний обранець помер на 58-му році життя, повідомляється в Telegram-каналі українського парламенту в понеділок.

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"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза... Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким!" - ідеться в повідомленні.

Що відомо про Володимира Мороза

Він народився 1967 року в місті Курахове Донецької області, працював на Курахівській ДРЕС, був заступником міського голови Курахового, а потім головою Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області.

У 2019 році був обраний до Верховної Ради IX скликання від партії Опозиційна платформа - За життя, був членом цієї політсили, а після її заборони у 2022 році увійшов до складу парламентської групи Відновлення України.

Як повідомляв Главред, раніше помер ексголова Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Про смерть експосадовця повідомив нинішній голова ОВА. Водночас депутат Сергій Хлань каже, нібито Лагуту довели до самогубства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть народного депутата України трьох скликань Андрія Іванчука. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про раптову смерть Андрія Іванчука.

Раніше повідомлялося, що помер народний артист України Ян Табачник. Останні роки акордеоніст тяжко хворів і проходив лікування в одній із клінік Ізраїлю.

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Що таке Верховна Рада України? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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