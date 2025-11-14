"Ми боремося": Висоцька вперше заговорила про стан доньки

Юлія Висоцька розповіла про те, як зараз почувається її постраждала донька.

https://glavred.net/starnews/my-boremsya-vysockaya-vpervye-zagovorila-o-sostoyanii-docheri-10715444.html Посилання скопійоване

Висоцька і Кончаловський стали батьками / Колаж Главред, фото Стархіт, РБК

Коротко:

Що Висоцька розповіла про доньку Машу

У якому вона зараз стані

Російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу, вперше заговорила про стан своєї дочки.

Як відомо, Висоцька і Кончаловський із сім'єю багато років тому потрапили в ДТП у Франції, де сильно постраждала їхня дочка.

відео дня

В інтерв'ю Лаурі Джугелії на YouTube-каналі Fame Time 52-річна акторка зізналася, що вони разом із Кончаловським продовжують боротися за її життя і здоров'я.

Юлія Висоцька продовжує боротися за доньку / edimdoma.ru

"Ми потрапили в аварію. Маруся була не пристебнута на задньому сидінні і постраждала сильно, важко. Ми боремося. У нас іде життя, і ми будемо боротися до самого кінця. У мене прекрасна допомога. Є медперсонал, який допомагає дуже серйозно в підтримці, в реабілітації, у всіх справах", - розповіла вона.

Дочка Висоцької довгий час перебуває в комі / Фото РосЗМІ

Ведуча додала, що зараз Машею займаються російські фахівці. "Ми весь час пробуємо щось нове, але це нелегко", - сказала Висоцька.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу і чоловіком-пенсіонером Кончаловським, стали батьками втретє.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред