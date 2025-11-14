"Ми боремося": Висоцька вперше заговорила про стан доньки

Коротко:
- Що Висоцька розповіла про доньку Машу
- У якому вона зараз стані
Російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу, вперше заговорила про стан своєї дочки.
Як відомо, Висоцька і Кончаловський із сім'єю багато років тому потрапили в ДТП у Франції, де сильно постраждала їхня дочка.
В інтерв'ю Лаурі Джугелії на YouTube-каналі Fame Time 52-річна акторка зізналася, що вони разом із Кончаловським продовжують боротися за її життя і здоров'я.
"Ми потрапили в аварію. Маруся була не пристебнута на задньому сидінні і постраждала сильно, важко. Ми боремося. У нас іде життя, і ми будемо боротися до самого кінця. У мене прекрасна допомога. Є медперсонал, який допомагає дуже серйозно в підтримці, в реабілітації, у всіх справах", - розповіла вона.
Ведуча додала, що зараз Машею займаються російські фахівці. "Ми весь час пробуємо щось нове, але це нелегко", - сказала Висоцька.
