Прощавай, РФ: Регіна Тодоренко готується накивати пʼятами з країни-агресора

Зрадниця України обрала собі іншу країну для життя.

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Регіна Тодоренко покине Росію / фото: t.me/todorenkoregina

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Регіна Тодоренко хоче переїхати з РФ

До якої країни вона поїде

Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, збирається емігрувати з Росії в іншу країну. Як повідомляють інсайдери російського Telegram-каналу, ведуча давно планувала переїзд до США.

Своє рішення Тодоренко пояснює тим, що хоче забезпечити своїм дітям найкраще майбутнє. Готуватися до можливої еміграції вона почала давно — зокрема, народила дітей в США, забезпечивши їй громадянство цієї країни.

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Куди переїде Регіна Тодоренко / фото: instagram.com, Регіна Тодоренко

"Регіна хоче переїхати, поки її хлопці не виросли, щоб їм було легше адаптуватися там. Вона з самого початку це планувала, з народження дітей, а зараз розпочала активну підготовку", — повідомив друг Регіни.

Зокрема, зрадниця України переймається ситуацією в РФ, яка останнім часом стала зовсім неспокійною через регулярні удари ЗСУ. За словами інсайдера, переїзд не відбудеться миттєво, але Регіна з чоловіком уже почали завершувати деякі справи в Росії та чекати закінчення терміну укладених контрактів.

Регіна Тодоренко з чоловіком Владом Топаловим / фото: instagram.com, Регіна Тодоренко

"Звісно, переїзд відбудеться не завтра, адже є робота, контракти, але й затягувати з цим вона не хоче. Каже, що зараз в Америці спокійніше, та й у дітей там більше шансів", — впевнене джерело.

Діти Регіни Тодоренко — пологи в США

Телеведуча Регіна Тодоренко вирішила народити третього сина в одній із престижних приватних клінік США. За інформацією інсайдерів, знаменитість вирушила до Маямі, перебуваючи вже на 37-му тижні вагітності. Ведуча вирішила не зраджувати своїм традиціям і обрала для народження малюка ту саму американську клініку, в якій народжувала сина Мирослава. Таким чином обидві дитини Тодоренко змогли отримати паспорти громадян США.

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Про персону: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко — ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар’єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

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