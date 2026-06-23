Прощавай, РФ: Регіна Тодоренко готується накивати пʼятами з країни-агресора

Ви дізнаєтеся:
- Регіна Тодоренко хоче переїхати з РФ
- До якої країни вона поїде
Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, збирається емігрувати з Росії в іншу країну. Як повідомляють інсайдери російського Telegram-каналу, ведуча давно планувала переїзд до США.
Своє рішення Тодоренко пояснює тим, що хоче забезпечити своїм дітям найкраще майбутнє. Готуватися до можливої еміграції вона почала давно — зокрема, народила дітей в США, забезпечивши їй громадянство цієї країни.
"Регіна хоче переїхати, поки її хлопці не виросли, щоб їм було легше адаптуватися там. Вона з самого початку це планувала, з народження дітей, а зараз розпочала активну підготовку", — повідомив друг Регіни.
Зокрема, зрадниця України переймається ситуацією в РФ, яка останнім часом стала зовсім неспокійною через регулярні удари ЗСУ. За словами інсайдера, переїзд не відбудеться миттєво, але Регіна з чоловіком уже почали завершувати деякі справи в Росії та чекати закінчення терміну укладених контрактів.
"Звісно, переїзд відбудеться не завтра, адже є робота, контракти, але й затягувати з цим вона не хоче. Каже, що зараз в Америці спокійніше, та й у дітей там більше шансів", — впевнене джерело.
Діти Регіни Тодоренко — пологи в США
Телеведуча Регіна Тодоренко вирішила народити третього сина в одній із престижних приватних клінік США. За інформацією інсайдерів, знаменитість вирушила до Маямі, перебуваючи вже на 37-му тижні вагітності. Ведуча вирішила не зраджувати своїм традиціям і обрала для народження малюка ту саму американську клініку, в якій народжувала сина Мирослава. Таким чином обидві дитини Тодоренко змогли отримати паспорти громадян США.
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Про персону: Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко — ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар’єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
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