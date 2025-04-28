Болісна смерть: від чого помер популярний актор, якого знайшли разом із дружиною

Чоловік помирав довго і болісно, а в нього в організмі виявили ацетон.

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Джин Хекмен і його дружина Бетсі Аракава були знайдені мертвими / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Що трапилося з парою акторів

Яку речовину знайшли в організмі актора

Останній розтинпопулярного американського актора Джина Гекмена показав, що актор не їв протягом тривалого періоду часу до своєї смерті в лютому.

Як пише таблоїд Page Six, офіційний звіт Управління медичних слідчих у Нью-Мексико засвідчив, що у Гекмена в організмі були сліди ацетону.

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Токсикологічний тест легендарної зірки показав рівень ацетону в 5,3 мг/дл, що відповідає тривалому голодуванню. Речовина може бути "продуктом кетоацидозу, спричиненого діабетом і голодуванням, а також метаболітом після прийому ізопропанолу", згідно зі звітом.

Розтин також підтвердив, що у Хекмена була "історія застійної серцевої недостатності" і "важкі хронічні гіпертензивні зміни" нирок.

У звіті медичних слідчих також відзначені "нейродегенеративні ознаки, що відповідають хворобі Альцгеймера".

Раніше офіційні особи Нью-Мексико розкрили причини смерті Гекмена і його дружини Бетсі Аракави на пресконференції в березні.

Актор помер від гіпертонічної хвороби та атеросклеротичного серцево-судинного захворювання, а також від "задавненої хвороби Альцгеймера", яка стала одним із чинників.

Згідно з розтином, проведеним 27 лютого, у його шлунку не було їжі, що показало, що він голодував.

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Раніше Главред писав про те, що легендарну голлівудську зірку Джина Гекмена і його дружину Бетсі Аракаву було знайдено мертвими у своєму будинку в Санта-Фе. Пара, яка була одружена з 1991 року, була знайдена разом зі своїм собакою в середу вранці. Місцеві ЗМІ повідомили, що не підозрюють жодного злочину.

Раніше також стало відомо про те, що причиною смерті дружини артиста Аракави став хантавірусний легеневий синдром (ХЛС), рідкісний вірус, що передається гризунами. Смерть настала природно.

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