Молодший на 22 роки: у мережі показали нового залицяльника Волочкової

Волочкова вирушила на відпочинок на Мальдіви з новим чоловіком.

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Анастасія Волочкова / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вирішила полетіти з Росії, засвітилася там з молодим бойфрендом.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Волочкова відпочиває зі своїм танцюристом, 25-річним молодим чоловіком. Партнер Волочкової по шоу "Одержимість" - це 26-річний танцюрист Марсель Абабі, який молодший за свою супутницю на 22 роки.

Новий бойфренд Волочкової / Фото Стархіт

Чоловік цікавиться музикою, співає і сам пише пісні, виступає в клубах, записує модні ролики в соцмережі. Коротше, веде звичайне життя неодруженого молодого чоловіка.

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Волочкова з бойфрендом відпочивають на Мальдівах / Фото Стархіт

Він же, судячи із закадрового голосу, робить для 48-річної балерини численні фото та відео. Зокрема, традиційні мікро-купальники, шпагати та Мальдівські краєвиди з Волочковою по центру.

Волочкова з бойфрендом відпочивають на Мальдівах / Фото Стархіт

Путіністка також розповідає про те, що вона також тримає дієту навіть під час відпочинку. "Мій мальдівський раціон не відрізняється від московського... Ось салатне листя, мої яйця улюблені. Я ж все одно худенька залишаюся", - ділиться балерина.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку дочки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці і допомагати їй фінансово.

А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.

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Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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