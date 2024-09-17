Волочкова клянчить пенсію в Росії

Російська балерина стверджує, що гроші їй не потрібні, але продовжує "діставати" пенсійний фонд.

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Анастасія Волочкова вже пенсіонерка / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, більше не хоче виступати, а випрошує пенсію у своєї держави-агресора.

48-річна артистка ще 10 років тому могла отримувати пенсію балерини, але досі виплат немає. "Колишня прима Великого театру зараз змушена оббивати пороги Соціального фонду Росії та судів, щоб домогтися справедливості", - пише пропагандистський ресурс Ura.ru.

Волочкова також повідомила, що останній позов подавала в липні 2024 року. Він днями був відхилений судом. "Ми подали до суду, але зараз аргумент, що не туди. Пояснили, що не за місцем розташування головного Пенсійного фонду. Це якась дивна і плутана історія. Взагалі все, що пов'язано з Великим театром у моєму житті - одна суцільна плутана ситуація. Хотілося б усе вирішити мирно, не виходить.

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"Я їздила до Пенсійного фонду, пояснила там ситуацію, попросила допомогти. Головна несправедливість цієї пенсії в тому, що я не можу отримати законні виплати, хоча в мене стаж не 15 необхідних років, а більше - 30. Я з 18 років на сцені. Наша претензія до Пенсійного фонду в тому, щоб вони зарахували мою благодійну діяльність, на яку я завжди всіх запрошую безкоштовно", - заявила балерина.

Скандальна балерина запевняє, що їй не потрібні гроші, це справа принципу. "Я буду домагатися справедливості, тому що це якийсь абсурд. Та призначте мені цю копійчану пенсію, там 21-23 тисячі рублів. Що мені ще зробити, кому писати? Володимиру Путіну?" - запитує балерина-пенсіонерка.

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Зазначимо, нещодавно Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку її доньки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці та допомагати їй фінансово.

А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.

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