Лисіє: Волочкова здивувала зовнішнім виглядом

Анастасія Волочкова тепер з'являється виключно в перуках.

https://glavred.net/starnews/lyseet-volochkova-udivila-vneshnim-vidom-10626197.html Посилання скопійоване

Анастасія Волочкова тепер носить перуки/ колаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Ви дізнаєтеся:

Чому Волочкова пристрастилася до перук

Що вона приховує

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, розповіла, чому вона стала носити перуки.

Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, Волочкова залишилася практично без волосся і тепер змушена носити перуки, з'являючись на публічних заходах.

відео дня

Тим часом, за її словами, до перук артистка ще не звикла і навіть здається собі дивною в новому образі. Також балерина уточнила, що не планує експериментувати зі своїм волоссям через невдалий досвід.

"Річ у тім, що, коли нарощувала волосся, потім зняла його разом зі своїм. Тому вирішила більше ніяких експериментів не проводити. У мене за природою волосся досить тонке. Коли на нього наростили величезну кількість пасом, воно обтяжило моє рідне волосся. Ви не уявляєте, як довго я потім відновлювала його!" - поділилася алко-балерина.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, нещодавно Главред писав про те, що Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку її дочки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці і допомагати їй фінансово.

А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.

Вас також може зацікавити:

Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред