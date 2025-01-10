У родині Меган Маркл сталося горе: що трапилося

Герцогиня і популярна американська актриса поділилася з підписниками особистою втратою.

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Меган Маркл втратила коханого друга/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

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Що сталося з бігглем Меган Маркл

Що про свого улюбленця написала герцогиня

Дружина принца Гаррі Меган Маркл поділилася нищівною новиною про смерть улюбленого друга.

За даними таблоїда The Mirror, герцогиня Сассекська, яка нещодавно повернулася до соціальних мереж, відчула сильний душевний біль, оголосивши про смерть свого найближчого друга - бігля Гайя.

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Гай був поруч із Меган у деякі з найщасливіших і найтемніших періодів у її житті. Він бачив, як вона здобула міжнародну популярність у ролі Рейчел Зейн в американській юридичній драмі "Форс-мажори", а також відразу після розлучення з першим чоловіком Тревором Енглсоном. У своїй заяві дружина принца Гаррі поділилася серією фотографій, зроблених з Гаєм, а також зображеннями і відеокліпами, які раніше не публікували, її двох дітей, п'ятирічного принца Арчі і трирічної принцеси Лілбет.

Її чотириногого друга також бачили поруч із покійною королевою Єлизаветою, коли вона прибула на весілля Гаррі та Меган у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку в 2018 році.

"У 2015 році я взяла бігля з притулку для собак у Канаді. Він був у притулку для тварин у Кентуккі, і йому дали кілька днів життя. Я підібрала його... і закохалася", - пише про нього Меган.

За її словами, її пес був найкращим хлопцем, про якого могла мріяти будь-яка дівчина. "Якщо ви стежили за мною в Instagram у той час. Він був зі мною в Suits, коли я заручилася (а потім вийшла заміж), коли я стала мамою... він був зі мною в усьому: в тиші, хаосі, спокої, комфорті. Він пережив жахливу аварію незадовго до мого переїзду до Великої Британії, через яку він кілька місяців не міг покинути клініку", - розповіла вона.

"Я виплакала занадто багато сліз, щоб порахувати - такі сльози, які змушують тебе йти під душ з абсурдною надією, що вода, яка тече по твоєму обличчю, якимось чином змусить тебе їх не відчувати або прикинутися, що їх немає. Але вони є. І це теж нормально", - поділилася своїми почуттями актриса.

Принц Гаррі раніше також відкрито говорив про свій зв'язок з Гаєм, зізнаючись, що собаки сім'ї Сассекських часто допомагають йому зберігати "спокій". Виступаючи на церемонії вручення премії WellChild Awards у жовтні, герцог сказав: "Я вам скажу, нам усім потрібна собака, яка буде зберігати спокій. Зараз у цьому будинку їх троє, тож по суті у нас п'ятеро дітей", - розповів він.

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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