Пишу і реву: Козловський розповів, чому довелося кинути сім'ю

Віталій Козловський щиро зізнався у своїх почуттях.

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Віталій Козловський нещодавно став татом і показав малюка / Колаж Главред, фото Instagram/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський, який у лютому вперше став батьком, поділився своїм смутком.

Так, молодий батько повідомив на своїй сторінці в Instagram, що йому знову доведеться повертатися на передову, щоб захищати Україну від нападу Росії.

"Вдома" - таке солодке й тепле слово. А сьогодні по-особливому сприймається, бо там моє щастя, моя сім'я, мій синочок. Оскар вчора мені вперше посміхнувся і сказав своє перше слово - "агу", - ділиться співак.

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За словами співака, він став занадто сентиментальним, адже тепер йому доводиться рахувати хвилини до повернення додому. "Пишу і реву... Що зі мною? Занадто став сентиментальним. Рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних", - додає Козловський.

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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Раніше Козловський показав фото з дружиною, а також розповів про те, як пройшли пологи. За словами співака, він вагався чи варто йти на пологи з дружиною.

Також стало відомо, що українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай завела собі нового бойфренда. Рік тому вона розірвала заручини, і вперше за цей час заговорила про коханого.

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