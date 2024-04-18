Пишу і реву: Козловський розповів, чому довелося кинути сім'ю

Український співак Віталій Козловський, який у лютому вперше став батьком, поділився своїм смутком.
Так, молодий батько повідомив на своїй сторінці в Instagram, що йому знову доведеться повертатися на передову, щоб захищати Україну від нападу Росії.
"Вдома" - таке солодке й тепле слово. А сьогодні по-особливому сприймається, бо там моє щастя, моя сім'я, мій синочок. Оскар вчора мені вперше посміхнувся і сказав своє перше слово - "агу", - ділиться співак.
За словами співака, він став занадто сентиментальним, адже тепер йому доводиться рахувати хвилини до повернення додому. "Пишу і реву... Що зі мною? Занадто став сентиментальним. Рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних", - додає Козловський.
Хто такий Віталій Козловський?
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
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Раніше Козловський показав фото з дружиною, а також розповів про те, як пройшли пологи. За словами співака, він вагався чи варто йти на пологи з дружиною.
Також стало відомо, що українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай завела собі нового бойфренда. Рік тому вона розірвала заручини, і вперше за цей час заговорила про коханого.
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