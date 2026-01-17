Рус
Путініст Пєвцов змарнів і перетворився на пенсіонера

Олена Кюпелі
17 січня 2026, 16:40
195
Путініст Пєвцов схуд і виглядає зовсім старим і набряклим.
Дмитро Пєвцов оспівує Сталіна і Путіна
Дмитро Пєвцов оспівує Сталіна і Путіна / Колаж Главред, скріншот YouTube

Коротко:

  • Як зараз виглядає Певцов
  • Що він заявив

Російський оскаженілий актор-путініст, який останнім часом сильно вдався до релігії Дмитро Пєвцов сильно змарнів і постарів.

Крім того, він своїм державним обов'язком вирішив принизити російський кінематограф, особливо дитяче кіно.

відео дня

Пєвцов з'явився на прес-конференції і здивував своїм старим виглядом.

Крім того, на думку путініста, знята в терористичній Росії стрічка "Чебурашка" не має відношення до кіномистецтва і дитячого кіно, а також може негативно позначитися на вихованні дітей.

Путініст Певцов сильно постарів
Путініст Пєвцов сильно постарів / Фото росЗМІ

Нібито в ньому немає позитивного прикладу, що негативно позначається на дітях. "Дитячий фільм не може існувати без прикладу для наслідування, без будь-якого сенсу, моралі, яка могла б бути корисною для дитини. "Чебурашка" — це точно не дитяче кіно. Творці просто взяли франшизу і заробили на цьому гроші. Зараз спостерігається те ж саме з "Буратіно" і жахливими "Бременськими музикантами", — додав він.

"Подібні фільми не мають ніякого відношення до справжнього дитячого кіно", — висловився депутат Пєвцов. Це не перша заява актора, який зіграв у фільмі "Бандитський Петербург" про "Чебурашку". З аналогічною критикою він виступав у березні 2025 року, називаючи фільм вульгарним.

Певцов і арешт

Актор-путініст Пєвцов є депутатом Держдуми терористичної Росії і входить до кола наближених до Кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення РФ. Певцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участю Путіна. Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів Росії, де закликав до захоплення державної влади і всієї території України.

Дмитро Пєвцов
Дмитро Пєвцов ненавидить Україну/ Instagram

в інтерв'ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав, як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

Серед іншого він заперечував військові злочини росіян на тимчасово захоплених територіях нашої держави, зокрема в Маріуполі.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд заочно визнав Певцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Раніше Главред писав про те, що зірка Nickelodeon Кіанна Андервуд померла в результаті ДТП за участю водія, який втік з місця події. Їй було 33 роки.

Раніше також Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, потрапив у неприємності. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, особистий пірс путініста біля його підмосковного особняка перестане бути закритою територією.

Про особу: Дмитро Пєвцов

Дмитро Пєвцов — радянський і російський актор театру, кіно і телебачення, співак, музикант, театральний педагог і телеведучий; народний артист Росії, лауреат Державної премії РФ. Вона також відчайдушно ненавидить Україну і все, що з нею пов'язано.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дмитро Пєвцов новини шоу бізнесу
