Млинці для схуднення: Аніта Луценко показала найпростіший рецепт

Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко поділилася рецептом чудової здорової основи для бутербродів або ролів з начинками.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці вInstagram.
За словами фітнес-тренера, рецепт складається всього з трьох інгредієнтів і готувати страву дуже легко і швидко.
Для тих, хто хоче схуднути, такий ПП-варіант чудово підійде в щоденному раціоні.
Особисте життя Аніти Луценко
Раніше Аніта Луценко розповідала про те, чому розлучилася зі своїм партнером. Причиною стало згасання її почуттів — Луценко підкреслила, що не могла брехати рідній людині. "Розлучилися давно. Одного вечора ми лягли спати. Він повернувся і сказав: "Кохаю тебе". А я зрозуміла, що не можу відповісти. Я зрозуміла, що брехати не хочу. Я зрозуміла, що почала все більше часу проводити сама. Люди повинні бути разом, поки вони отримують задоволення від того, що вони разом", — розповіла тренерка.
Зірка "Зважених та щасливих" не стримала сліз, говорячи про колишнього партнера. Луценко зізналася, що він був коханням всього її життя, і їй було складно прийняти той факт, що такі почуття можуть зникнути.
Про особу: Аніта Луценко
Аніта Луценко – українська спортсменка, професійний тренер, відомий фахівець зі схуднення, телеведуча ("Зважені та щасливі"). Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, пише Вікіпедія.
