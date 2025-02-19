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"Брітні, ти?": Арестович ошелешив срамотним фото

Олена Кюпелі
19 лютого 2025, 12:06
356
Олексій Орестович опублікував дивне фото, на межі пристойності.
Арестович
Арестович / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Коротко:

  • Що показав Арестович
  • Що йому порадили коментатори

Скандально відомий блогер і колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович показав компрометуюче фото, практично показавши весь свій "срам".

На своїй сторінці в Instagram, Арестович виклав фото свого волохатого живота і того, що було під ним. Він не засвітив всю свою "красу", але штани його трималися на межі.

відео дня

Очікувано, що мережа буквально вибухнула смішними коментарями. "Брітні, ти", "Це нам за те, що ми не молимося", "Олексіє Миколайовичу... Інста, звісно, безплатна, але й ви тримаєте себе в руках, будь ласка", "В принципі я сам винен, що плачу за інтернет...", "50 бойових спусків штанів за лінію бікіні", - сміються користувачі.

Арестович і його лінія бікіні
Арестович і його "лінія" бікіні / Скриншот Instagram/alexey.arestovich

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Як повідомляв Главред, ще в серпні 2022 року, обіймаючи посаду радника глави Офісу президента, Олексій Арестович заявив, що йтиме в президенти, якщо Володимир Зеленський не висунеться знову. Однак уже в листопаді 2023 року він упевнено заявив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах.

Нагадаємо, 13 лютого колишнього радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича помітили в Монако. Коли він помітив, що його знімають на камеру, заявив, що "зйомка без дозволу заборонена".

Крім цього, Арестович неодноразово вихвалявся своєю квартирою в престижному районі Нью-Йорка, недалеко від Central Park, де живе з дружиною і сином.

Варто зазначити, що Арестович також давав поради Володимиру Путіну щодо завоювання українців, стверджуючи, що той може перемогти "в три ходи", але йому не вистачає геополітичної гнучкості.

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