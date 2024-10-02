'Я вас бачити не бажаю': Арестович образився на українців і передумав йти у президенти

Скандальний блогер заявив, що йому нібито "малюють антирейтинг", через який його не оберуть на виборах в Україні.

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Арестович визвірився на українців і перехотів балотуватися / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Скандально відомий блогер та колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що більше не має наміру балотуватися на посаду президента. Він обурився, що йому нібито "малюють антирейтинг і з такими настроями не оберуть". Про це ексрадник ОП сказав в ефірі відеоблогу з Миколою Фельдманом.

Арестович поскаржився, що "два з половиною роки поклав на вас (українців - Главред), щоб ви не боялися, мали ясну інформацію", однак зрозумів, що його зусилля не оцінили.

"Я зрозумів, що метати бісер (згідно з Біблією - перед свинями) - це марно," - сказав він, підкреслюючи своє розчарування.

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Він уточнив, що тепер працюватиме лише з тими, хто добровільно бажає його слухати або навчатися у нього.

"На цьому наші відносини суспільно-політичні з вами закінчилися! Можете послухати мене на YouTube-каналі або приходити на семінари! Більше я вас знати не знаю і бачити не бажаю", - заявив Арестович.

Блогер також обурився, що йому "малюють антирейтинг", через що його шанси на перемогу у виборах зменшуються. Після цього він висловив "мовчазну" нецензурну тираду, яка викликала сміх у співрозмовника.

Крім цього, ексрадник Офісу президента почав перераховувати політиків, зокрема нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка та п’ятого президента Петра Порошенка.

"За всіх їх голосуйте! Вони вам збудують нову Україну і приведуть до НАТО. І ви розповісте, як у цьому НАТО добре", - додав він.

Арестович також нагадав, що зараз знаходиться за межами України і похвалився своїм життям: "Я вже в НАТО! І в мене, на мою думку, все дуже непогано! Світло, тепло, москіти не кусають! Зараз на океан піду купатися".

Дивіться відео скандальної заяви Арестовича:

Хто такий Олексій Арестович Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО (2014—2017). Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020—2022). Радник Офісу президента України (2020—2023), пише Вікіпедія.

Втеча Олексія Арестовича та заяви про вибори - головне

Як повідомляв Главред, ще у серпні 2022 року, обіймаючи посаду радника голови Офісу президента, Олексій Арестович заявив, що йтиме у президенти, якщо Володимир Зеленський не висунеться знову. Проте уже в листопаді 2023 року він впевнено заявив, що балотуватися на наступних президентських виборах.

Нагадаємо, 13 лютого колишнього радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича помітили в Монако. Коли він помітив, що його знімають на камеру, заявив, що "зйомка без дозволу заборонена".

Окрім цього, Арестович неодноразово хизувався своєю квартирою в престижному районі Нью-Йорка, неподалік Central Park, де живе з дружиною та сином.

Варто зазначити, що Арестович також давав поради Володимиру Путіну щодо завоювання українців, стверджуючи, що той може перемогти "в три ходи", але йому бракує геополітичної гнучкості.

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