Арестович зібрався балотуватися на виборах президента, але є умова

Олексій Арестович назвав умову, за якої балотуватиметься в президенти / t.me/O_Arestovich_official

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив про свої президентські амбіції. За його словами, він балотуватиметься на посаду глави держави на наступних президентських виборах за однієї умови – якщо Володимир Зеленський не висуватиме свою кандидатуру. Про це Арестович розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Я зараз скажу те, що нікому досі не говорив. Всі говорять про мій божевільний рейтинг. Припустимо. Але мій рейтинг - це рейтинг президента. Я себе від президента ніколи не відділяю. Я ніколи не підставляю людей, з якими працюю. Взагалі зараз ці розмови для мене взагалі не зовсім коректно вести", - сказав Арестович.

"Якщо він (Зеленський, - ред.) піде на другий термін, я його підрізати не буду. А якщо ні - потрібно думати. (Якщо Зеленський з якихось причин не буде балотуватися), я піду. Я це розумію, як можливість зробити щось хороше для людей. Не як можливість монетизувати рейтинг", - сказав радник керівника Офісу президента.

При цьому він спростував чутки про те, що нібито він разом з іншим радником Андрія Єрмака Михайлом Подоляком планують створити політичну партію.

"Це плітки", - запевнив Арестович.

Як повідомляв Главред, у січні 2021 року депутат Гео Лерос заявив, що Володимир Зеленський під час святкування свого дня народження говорив про свої амбітні плани йти на другий президентський термін.

Згідно з опитуванням КМІС, проведеним у січні 2022 року, понад 60% українців не підтримують ідею того, щоби президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін.

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