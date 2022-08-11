Арестович зібрався балотуватися на виборах президента, але є умова

Олексій Арестович спростував чутки про те, що нібито він разом з іншим радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком планують створити політичну партію.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив про свої президентські амбіції. За його словами, він балотуватиметься на посаду глави держави на наступних президентських виборах за однієї умови – якщо Володимир Зеленський не висуватиме свою кандидатуру. Про це Арестович розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
"Я зараз скажу те, що нікому досі не говорив. Всі говорять про мій божевільний рейтинг. Припустимо. Але мій рейтинг - це рейтинг президента. Я себе від президента ніколи не відділяю. Я ніколи не підставляю людей, з якими працюю. Взагалі зараз ці розмови для мене взагалі не зовсім коректно вести", - сказав Арестович.
"Якщо він (Зеленський, - ред.) піде на другий термін, я його підрізати не буду. А якщо ні - потрібно думати. (Якщо Зеленський з якихось причин не буде балотуватися), я піду. Я це розумію, як можливість зробити щось хороше для людей. Не як можливість монетизувати рейтинг", - сказав радник керівника Офісу президента.
При цьому він спростував чутки про те, що нібито він разом з іншим радником Андрія Єрмака Михайлом Подоляком планують створити політичну партію.
"Це плітки", - запевнив Арестович.
Як повідомляв Главред, у січні 2021 року депутат Гео Лерос заявив, що Володимир Зеленський під час святкування свого дня народження говорив про свої амбітні плани йти на другий президентський термін.
Згідно з опитуванням КМІС, проведеним у січні 2022 року, понад 60% українців не підтримують ідею того, щоби президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін.
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