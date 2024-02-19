Арестович "примазався" до мему про "батальйон Монако", пояснюючи свій закордонний вояж

Блогер пояснив усе своїми новими "зустрічами".

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Олексій Арестович прогулювався біля казино в Монако / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Скандальний блогер Олексій Арестович, який втік за кордон після звільнення з Офісу президента, вирішив пояснити свій вояж до Монако, відео якого опублікували в мережі тиждень тому.

У розмові з іншим проросійським пропагандистом Віктора Медведчука він сказав, що у нього там нібито була зустріч. Спершу блогер став виправдовуватися, мовляв, не сильно "мріяв" побувати в Монако, потім щось пішло не так - і він зізнався, що бажав відвідати всі "карликові держави", щоб поставити "галочку".

"Зустріч у мене була в Монако, треба було зустрітися на дві доби. Зустрівся з людьми... Я ж постійно мотаюся, мені призначають зустрічі найрізноманітніші люди. Якщо ви думаєте, що я все життя мріяв побувати в Монако, то ви дуже сильно помиляєтеся. У мене, щоправда, було бажання відвідати всі карликові держави, а Монако було "однією з"... Тому, коли мені пропонували на вибір, я погодився на Монако, тому що просто хотів "галочку" поставити", - сказав Арестович.

відео дня

Блогер став запевняти, що нібито знав про зйомку, і навіщось згадав про батальйони "Монако" (мем походить від однойменного розслідування "Батальйон "Монако" про українських "VIP-біженців" на Лазурному узбережжі - Главред).

"Я знав, що мене знімуть, тому що там неможливо пройти непоміченим... Там пів літака - російськомовні, кожен другий на вулицях - російськомовний. Три російські батальйони "Монако" і один український батальйон "Монако". Відчуття було, що я Києвом ходжу", - виправдовувався ексрадник ОП.

Арестовича помітили в Монако

Олексія Арестовича помітили в Монако. 13 лютого в мережу злили відео, як ексрадник ОП у компанії з іншим чоловіком прогулювався в районі Монте Карло біля казино.

Коли Арестович побачив, що його знімають на камеру, то заявив, що "зйомка без дозволу заборонена".

Відомо, що блогер залишив територію України і зараз разом із сім'єю проживає в Нью-Йорку.

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