Десятки кілограм на голову: Волочкова могла загинути просто у себе вдома

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поскаржилася на ситуацію, яка трапилася у неї вдома.
Як написала нетвереза балерина на своїй сторінці в Instagram, у її домашньому "великому театрі" обірвалася важка кришталева люстра, яка провисіла там 8 років.
Балерина у своїй дивній манері повідомила, що "всі хочуть, як у Волочкової". "Багато хто хоче, як у Волочкової. Днями люстру повісять. І нехай буде світло в театрі Волочкової", - пафосно підсумувала вона.
Хто така Анастасія Волочкова?
Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
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Нещодавно Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку доньки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці та допомагати їй фінансово.
А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.
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