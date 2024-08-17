Десятки кілограм на голову: Волочкова могла загинути просто у себе вдома

Балерина-патріотка поскаржилася, що в її будинку могла трапитися трагедія.

https://glavred.net/stars/desyatki-kilogramm-na-golovu-volochkova-mogla-pogibnut-pryamo-u-sebya-doma-10589285.html Посилання скопійоване

Анастасія Волочкова поскаржилася на люстру/ колаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поскаржилася на ситуацію, яка трапилася у неї вдома.

Як написала нетвереза балерина на своїй сторінці в Instagram, у її домашньому "великому театрі" обірвалася важка кришталева люстра, яка провисіла там 8 років.

У Волочкової впала люстра / Фото Instagram/ volochkova_art

Балерина у своїй дивній манері повідомила, що "всі хочуть, як у Волочкової". "Багато хто хоче, як у Волочкової. Днями люстру повісять. І нехай буде світло в театрі Волочкової", - пафосно підсумувала вона.

відео дня

Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нещодавно Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку доньки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці та допомагати їй фінансово.

А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред