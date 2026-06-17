Кравець і Боклан: в Україні стартує "Україна має талант" з новим журі

Коротко:
- Хто буде суддею шоу
- Що ще відомо про проект
23 серпня на телеканалі СТБ стартує новий сезон "Україна має талант".
Про це йдеться на сторінці телеканалу в Instagram. "Сезон, присвячений людям, які своїм талантом творять майбутнє нашої країни. На сцену вийдуть українці, які надихають, дивують, ризикують, мріють і не бояться бути собою. Ті, чиї історії мають право бути почутими. Ті, ким завтра пишатиметься вся країна", — повідомляє медіа.
Крім того, стало відомо, що в журі цього сезону будуть абсолютно нові люди.
Серед них:
- Український співак Артем Пивоваров
- Актриса та телеведуча Олена Кравець
- Український актор Стас Боклан
Ведучий проекту — Григорій Решетник.
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Про особу: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець — українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року — ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
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