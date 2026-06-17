Кравець і Боклан: в Україні стартує "Україна має талант" з новим журі

Телеканал СТБ оголосив про початок нового сезону популярного талант-шоу.

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Знову стартує талант-шоу / Колаж Главред

Коротко:

Хто буде суддею шоу

Що ще відомо про проект

23 серпня на телеканалі СТБ стартує новий сезон "Україна має талант".

Про це йдеться на сторінці телеканалу в Instagram. "Сезон, присвячений людям, які своїм талантом творять майбутнє нашої країни. На сцену вийдуть українці, які надихають, дивують, ризикують, мріють і не бояться бути собою. Ті, чиї історії мають право бути почутими. Ті, ким завтра пишатиметься вся країна", — повідомляє медіа.

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Судді "Україна має талант" / Фото СТБ

Крім того, стало відомо, що в журі цього сезону будуть абсолютно нові люди.

Судді "Україна має талант" / Фото СТБ

Серед них:

Український співак Артем Пивоваров

Актриса та телеведуча Олена Кравець

Український актор Стас Боклан

Судді шоу "Україна має талант" / Фото СТБ

Ведучий проекту — Григорій Решетник.

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Про особу: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець — українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року — ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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