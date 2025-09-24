Куди поділася Роза Аль-Намрі: що сталося з телеведучою

Популярна телеведуча Роза Аль-Намрі не веде публічний спосіб життя.

Роза Аль-Намрі зникла з радарів / Колаж Главред, фото Instagram/alnamriroza

Коротко:

Як зараз виглядає Роза Аль-Намрі

Де вона проживає

Українська журналістка і учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк 3", дівчина з арабським корінням Роза Аль Намрі зникла з радарів українських ЗМІ, та й з екранів зокрема.

Главред розбирався, що ж сталося з телеведучою і куди вона зникла.

Роза Аль-Намрі постить фото з Європи / Фото Instagram/alnamriroza

Судячи із соціальних мереж телеведучої, вона проживає в Німеччині та веде непублічний спосіб життя. Хоча після початку військового вторгнення терористичної Росії в Україну, вона опублікувала пост, в якому підтримала свою країну і повідомила, що нікуди не збирається їхати.

Точно не можна сказати, що Аль-Намрі проживає за кордоном постійно. Однак кілька місяців поспіль вона постить фото з Німеччини та інших європейських країн.

Роза Аль-Намрі постить фото з Європи / Фото Instagram/alnamriroza

На одному з фото Роза показала, як брала участь у соціальній ініціативі зі своїми німецькими подругами. Вони танцювали в будинку для літніх людей.

Деякі джерела повідомляють, що 2013 року Аль-Намрі зустрічалася з онуком актриси Ади Роговцевої, кінооператором Олексієм Ткаченком. А ось у 2015 році ведуча поділилася новиною про те, що вийшла за нього заміж.

У 2017 році Роза виклала фото з іншим молодим чоловіком Олександром Сивацьким. На цьому моменті особисте життя телеведучої стало закулісним.

Роза Аль-Намрі, ймовірно, живе в Німеччині / Фото Instagram/alnamriroza

Чим займалася Роза Аль-Намрі

Роза Аль-Намрі прославилася завдяки участі в третьому сезоні шоу Холостяк. Тоді вона разом з іншими учасницями боролася за серце російського пластичного хірурга Андрія Іскорнєва.

Вона не виграла в шоу, але стала досить помітною учасницею. Пізніше вона вела пост-шоу "Як вийти заміж", де розбирала наступні сезони з іншими учасницями.

Роза вела програму "Як вийти заміж" / Фото СТБ

Також вона організувала власне шоу "7Я Рози". У ньому взяли участь усі родичі Рози - її сестри, брат, батьки, а також бойфренди та друзі.

Про персону: Роза Аль-Намрі Роза Аль-Намрі - українська журналістка, телеведуча. Стала відомою після участі в телепроєкті "Холостяк-3". Згодом стала журналісткою та ведучою шоу "Неймовірна правда про зірок", ведучою пост-шоу "Як вийти заміж", "Світами за скарбами" на телеканалі СТБ.

