Дорослий син Кіркорова вразив своїм зовнішнім виглядом: як він виглядає

Син Кіркорова Мартін з'явився на світському заході й здивував своїм зовнішнім виглядом.

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Філіп Кіркоров привчає дітей до світського життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Як зараз виглядає син Кіркорова

Де він з'явився на публіці

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує вторгнення РФ в Україну, похвалився своїм дорослим сином Мартіном.

Відповідними фото співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Прихильник Путіна опублікував фото, на якому його 13-річний син крокує по подіуму. Хлопчик вийшов на подіум під час закриття показу російського дизайнера Гоші Рубчинського.

Підписники артиста також були вражені образом молодшого Кіркорова. Найбільше вони відзначають, що хлопець дуже виріс і подорослішав.

Діти Філіпа Кіркорова

Діти Філіпа Кіркорова та їхня поява є таємницею за сімома замками в родині російського співака. Ходять чутки, що дочку Аллу-Вікторію та сина Мартіна йому народила сурогатна мати на ім’я Наталія. Діти ніколи не з’являлися на публіці разом із матір’ю, ким би вона не була.

Втім, у мережі вже давно пишуть, що ця така собі Наталія є біологічною матір’ю дітей путініста і що вони всі живуть разом. Тільки без офіційного визнання та афішування у ЗМІ.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярна російська співачка Алла Пугачова разом зі своєю дочкою Крістіною Орбакайте знялася в абсолютно новій фотосесії, де російська співачка з’явилася в новому приголомшливому образі.

Раніше також шанувальники забили на сполох, побачивши нові кадри, опубліковані дочкою популярного російського співака Дмитра Малікова Стефанією.

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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