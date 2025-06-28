Катя Кузнєцова здивувала зізнанням, кого б хотіла зіграти з українців

Українська актриса Катерина Кузнєцова здивувала роллю, яку хоче зіграти.

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Катя Кузнєцова відзначає річницю зі своїм хлопцем / Колаж Главред, фото Instagram/katykino

Коротко:

Кого б хотіла зіграти Катерина Кузнєцова

У якому фільмі вона б не знімалася

Українська акторка Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розповіла про те, що трапилося з її квартирою в терористичній Москві, влаштувала сесію запитань-відповідей зі своїми фоловерами.

На своїй сторінці в Instagram, Кузнєцова відповіла на запитання про те, кого б вона хотіла зіграти в кіно. Відповідь актриси виявилася нетривіальною. Виявилося, що Кузнєцова хотіла б зіграти скандальну блогерку Анну Алхім.

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За словами актриси, там "є, що грати". Вона також вважає, що образ Алхім в її виконанні виявився б цікавим.

Катя Кузнєцова розповіла про цікаву роль / Фото Instagram/ katykino

Актриси також відповіла на запитання про те, в якому б фільмі вона ніколи не знялася. "Не піду зніматися, якщо сценарій сирий і примітивний, де кожен крок очевидний і не цікавий", - розповідає актриса.

Катя Кузнєцова розповіла про цікаву роль / Фото Instagram/ katykino

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Нагадаємо, скандальна українська блогерка з Дніпра Анна Алхім, яка позитивно висловлювалася про диктатора Путіна, що розпочав страшне криваве вторгнення РФ до України, а також верне носом від української мови, публічно висловлюючи своє невдоволення, може відповісти за свою позицію.

Як повідомляв Главред, на прохання багатьох українців, правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Алхім за статтею "Розпалювання національної ворожнечі". Відповідну новину оприлюднила народна депутатка Наталія Піпа у Facebook.

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