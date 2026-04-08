Каньє Весту заборонили в'їзд до Великої Британії

Олена Кюпелі
8 квітня 2026, 04:00
Скандальний репер більше не зможе поїхати до Англії.
Каньє Вест зізнався, що страждає на аутизм
Уряд Великої Британії заборонив Каньє Весту в'їзд до Англії через його минулі антисемітські висловлювання, що призвело до скасування фестивалю Wireless Festival.

Як пише Page Six, організатори фестивалю у вівторок заявили: "Міністерство внутрішніх справ відкликало електронний дозвіл на в'їзд (ЕВВ) для Йе, заборонивши йому в'їзд до Сполученого Королівства. В результаті фестиваль Wireless Festival скасовується, і всім власникам квитків будуть повернуті гроші".

"Антисемітизм у всіх його формах огидний, і ми визнаємо реальний та особистий вплив цих проблем", — йдеться у заяві, надісланій BBC.

Організатори додали: "Як сказав сьогодні Йе, він визнає, що одних слів недостатньо, і, незважаючи на це, все ще сподівається отримати можливість розпочати діалог з єврейською громадою Великої Британії".

Міністерство внутрішніх справ повідомило BBC у вівторок, що відхилило заявку Веста на в'їзд до Великої Британії, яка була подана за допомогою електронного дозволу на в'їзд (ЕВВ).

Рішення було прийнято "на тій підставі, що присутність Веста не піде на користь суспільству", — повідомило видання.

Минула антисемітська поведінка Веста посилила тиск з метою заборонити йому виступати в якості хедлайнера на фестивалі Wireless, який мав відбутися 10-12 липня у Фінсбері-парку.

Спонсори Wireless, компанії Pepsi, Rockstar Energy та Diageo, відмовилися від участі у фестивалі — прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вважає "глибоко стурбованим" той факт, що Веста було запрошено на захід.

Перед скасуванням фестивалю організатор Мелвін Бенн у понеділок опублікував заяву на підтримку рішення компанії запросити 48-річного репера.

Хто такий Каньє Вест?

Каньє Вест — американський репер, музичний продюсер, автор пісень, звукорежисер і дизайнер. Володар 24 премій "Греммі", творець бренду одягу Yeezy. Відомий своїми скандальними та суперечливими висловлюваннями у публічному просторі та соціальних мережах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

