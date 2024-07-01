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"Світла пам'ять": на війні загинув брат лідера гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

Еліна Чигис
1 липня 2024, 12:11
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Сергій Танчинець висловив гордість за брата і свою скорботу.
Дмитро Чендей, Сергій Танчинець
Дмитро Чендей загинув на війні / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100002223394197, pixabay.com/

Український військовий Дмитро Чендей трагічно загинув на війні з країною-терористкою Росією. Смерть Дмитра стала великою втратою не лише для рідних, а й для всієї громади села Новоселиця, звідки він родом.

Свої слова скорботи написав і лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець на своїй сторінці в соцмережах.

відео дня

"Брат Дмитро Чендей на щиті! Воював від початку повномасштабного... ВОЇН! Світла пам'ять тобі Братик! Надія Танчинець обіймаю вас усіх", - написав артист.

Сергій також поділився спільною фотографією з братом.

Хто такий Дмитро Чендей?

Дмитро Чендей - випускник Новоселицького ліцею Нересницької громади на Закарпатті. Він загинув під час виконання бойового завдання, віддавши своє життя за рідну землю. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро безстрашно і самовіддано стояв на захисті України. 29 червня, виконуючи свій обов'язок, він отримав поранення, несумісні з життям.

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