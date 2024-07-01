"Світла пам'ять": на війні загинув брат лідера гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

Український військовий Дмитро Чендей трагічно загинув на війні з країною-терористкою Росією. Смерть Дмитра стала великою втратою не лише для рідних, а й для всієї громади села Новоселиця, звідки він родом.
Свої слова скорботи написав і лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець на своїй сторінці в соцмережах.
"Брат Дмитро Чендей на щиті! Воював від початку повномасштабного... ВОЇН! Світла пам'ять тобі Братик! Надія Танчинець обіймаю вас усіх", - написав артист.
Сергій також поділився спільною фотографією з братом.
Хто такий Дмитро Чендей?
Дмитро Чендей - випускник Новоселицького ліцею Нересницької громади на Закарпатті. Він загинув під час виконання бойового завдання, віддавши своє життя за рідну землю. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро безстрашно і самовіддано стояв на захисті України. 29 червня, виконуючи свій обов'язок, він отримав поранення, несумісні з життям.
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Раніше повідомлялося, що зірка шоу "Ліга Сміху" і воїн Віктор Рожевий отримав важке поранення в голову. З осколковою травмою воїна вивозили з поля бою понад 200 кілометрів.
Нагадаємо, дружина Віктора Розового розповіла про стан коміка після поранення в голову. Зірка "Ліги сміху" переніс складну операцію після важкої травми.
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