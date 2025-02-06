Відома співачка розповіла, як Потап доводив її до сліз

Мішель Андраде згадала часи, коли Потапенко був її продюсером.

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Мішель Андраде висловилася про Потапа - подробиці складних стосунків / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/mishvirmish

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Андраде розповіла про складні стосунки з Потапом

Артистка зізналася, що могла вийти від нього в сльозах

Українська співачка Мішель Андраде була артисткою продюсерського центру Mozgi, який очолювали Потап та Ірина Горова, з 2016 по 2022 рік. Крім того, вона співпрацювала з Потапенком, як самостійним артистом.

На тлі цих двох факторів між ними виникли суперечливі стосунки. З одного боку, зазначає Андраде, вона була дуже близька з Потапом, з іншого - кожна нарада для неї була величезним стресом і могла закінчитися сльозами.

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Про це співачка розповіла на шоу Nabari. У її спілкуванні з продюсером було місце не тільки роботі, а й страху.

"Були періоди, коли притирки можуть бути з усіма. Найбільші притирки в мене були з Потапом. Я не можу сказати, що це найменш приємна людина, але просто інколи мені було страшно. Я готувалася до цих розмов із ним. Або виходила зі сльозами після якихось переговорів", - згадує Мішель Андраде.

Хто такий Потап / інфографіка: Главред

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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