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Син продюсера Роднянського йде з посади радника Зеленського: яка причина

Руслана Заклінська
31 січня 2025, 17:01
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Син відомого кінопродюсера Олександр Роднянський повідомив про важливі зміни у своїй кар'єрі.
Син продюсера Роднянського йде з посади радника Зеленського: яка причина
Син Роднянського йде з посад радника Зеленського та голови наглядової ради банку / Колаж: Главред, фото: instagram.com/alexander.rodnyansky, instagram.com/arodnyansky

Ви дізнаєтеся:

  • Ким працював син кінопродюсера Олександра Роднянського
  • Чому Олександр Роднянський-молодший звільнився
  • Чим він займатиметься тепер

Син відомого українсього кінопродюсера Олександра Роднянського з кінця 2024 року припинив виконувати обов'язки радника президента України Володимира Зеленського з економічних питань та звільнився з посади голови комітету трансформації наглядової ради у банку. Про зміни в своїй кар'єрі Олександр Роднянський-молодший оголосив у Instagram.

Олександр висловив вдячність за досвід, отриманий на цих посадах, і підкреслив, що йде за власним бажанням. Він переконаний, що виконав свою місію на цих посадах.

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"Із завершенням 2024 року я припинив свою діяльність у державному секторі України. Це був унікальний досвід – обіймати посади економічного радника президента та голови комітету трансформації наглядової ради банку в найскладніший період в історії України. Я йду з усіх посад виключно за власним бажанням. В Офісі президента хотіли, щоб я залишився на цих ролях, і запропонували нові формати співпраці. Однак я переконаний, що виконав свою місію на цих посадах і буду продовжувати допомагати своїй країні інакше", - розповів Олександр.

За його словами, за час перебування на цих посадах зробив значний внесок у стратегію розвитку економіки України, проте відчув труднощі в реалізації своїх ідей. Тепер він планує зосередитися на проектах у приватному секторі.

"Як радник президента, починаючи від 2019 року, я зробив усе можливе для зміцнення економічної стратегії України. Мені шкода, що міністерства та ключові гравці обмежують реалізацію цих пропозицій і не можуть підвищити рівень економічної свободи країни. Надалі я планую зосередитися на проєктах у приватному секторі, багато з яких спрямовані на консолідацію, відбудову та процвітання України. Тож, хоча я залишив офіційні ролі, я залишаюся відданим країні та її майбутньому", - зазначив Роднянський.

Продюсер Роднянський - останні новини

Нагадаємо, нещодавно український режисер і продюсер Олександр Роднянський, що живе в США, висловив захоплення російським актором Юрієм Борисовим, який став першим росіянином, номінованим на Оскар-2025. Роднянський у соцмережах зауважив, що ця номінація є "ляпасом російській пропаганді".

Також Олександр Роднянський розповів в інтерв'ю Юрію Дудю, що його син перебуває в Києві і працює радником президента Зеленського з економічних питань. Водночас Олександр-молодший є членом ради директорів найбільшого державного банку та відповідає за його стратегію розвитку.

Як повідомляв Главред, суд Москви засудив українського режисера Олександра Роднянського до 8,5 років колонії за "військові фейки" через його антивоєнні пости. Роднянський не погодився з вироком.

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Хто такий Олександр Роднянський

Олександр Роднянський - український режисер, продюсер і сценарист, медіаменеджер, засновник телеканалу "1+1". Очолював російську корпорацію "СТС Медіа" і вивів її на американську біржу NASDAQ. Чотириразовий номінант на премію Американської кіноакадемії "Оскар".

З початком нападу Росії на Україну зайняв потужну проукраїнську позицію і активно веде соцмережі, підтримуючи Україну.

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