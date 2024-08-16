У Білорусі завели справу на коміка, який пожартував про Лукашенка

У Білорусі, як і в Росії, не можна жартувати над самопроголошеним президентом.

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На Комісаренка завели справу / Колаж Главред, фото Стархіт

На коміка Славу Комісаренка в Білорусі завели вже три кримінальні справи і почали проти нього заочне розслідування.

Як повідомляє пропагандистський ресурс Стархіт, крім звинувачень у наклепі на президента Олександра Лукашенка, йому також інкримінують "Розпалювання расової, національної чи релігійної ворожнечі, або ворожнечі" і "Образа Президента Республіки Білорусь". Кожна зі статей передбачає до п'яти років позбавлення волі.

"Обвинуваченому Комісаренку В.С. необхідно з'явитися за адресою: місто Мінськ, вулиця Короля, 34", - ідеться в повідомленні відомства.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олександр Григорович Лукашенко - білоруський проросійський політик, державний і військовий діяч, де-факто - Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав із 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму тощо. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну і здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів у Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко, були широко розкритиковані як сфальсифіковані та спричинили найбільші за час його правління масові протестні акції.

Стендап-комік переїхав до Москви ще 2008 року. У Росії Славі вдалося побудувати успішну кар'єру, обзавестися нерухомістю. У 2022-му артист зізнався, що навіть отримав російське громадянство. Однак того ж року йому довелося терміново покинути країну через проблеми з білоруським законом.

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Нагадаємо, раніше путініст Галкін заявив, що співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін продовжують негативно висловлюватися про Росію через "меркантильний інтерес". На думку любителя диктатора Путіна, яку ніхто не питав, у подружжя за кордоном банківські рахунки, які вони не хочуть втрачати.

Зазначимо, Максим Галкін не втрачає надії, що в РФ його виключать зі списку іноагентів і хоче знову оскаржити свій статус у країні-окупанті. Гуморист оскаржив у Верховному суді статус іноземного агента.

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